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28 февраля 14:38
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
В Кирове на Кикиморской горе состоялись детские соревнования по сноуборду

В Кирове на Кикиморской горе состоялись детские соревнования по сноуборду

Вчера, 12:22
267
Роман Четвериков
В Кирове на Кикиморской горе состоялись детские соревнования по сноуборду


В Кирове в рамках спортивного фестиваля, посвященного 80-летию дважды героя СССР, летчика-космонавта Виктора Савиных, прошли сноубордические соревнования. Навыки быстрого спуска с горы демонстрировали ребята от 5 до 15 лет.

Все, что им требовалось это объехать стойки и постараться избежать падений. На нескольких десятках метров и проверялся уровень подготовки юных сноубордистов. Кто-то из них уже не первый год стоит на доске. Были и такие, кто впервые пробовал себя после начальных тренировок.

ЮЛИЯ ЮФЕРЕВА, ИНСТРУКТОР ПО СНОУБОРДУ:
«Конечно, техника очень важна при прохождении трассы. Но бывают моменты, когда ребята не могут и используют или руки или корпус. Без этого никуда. Все равно волнение, и она себе помогают таким образом».

По признанию тренеров, на освоение сноуборда сейчас отваживаются многие. И чем раньше это сделать, тем лучше. Наставники, прежде всего, смотрят на комплекцию ребенка, его физические данные и если все хорошо, то сначала начинается привыкание к снаряжению, а затем на очереди освоение техники катания, которое не всегда проходит быстро и гладко.

АНАСТАСИЯ ЗОТОВА:
«Сначала не очень пошло. Сложно. Нагрузка на ноги большая. Потом тренируешься, оттачиваешь движения и начинаешь хорошо кататься».

Многие дети начинают кататься только потому, что их родители этого хотят. Но выяснилось, что это мнение ошибочно. Ребята сами приводят за руку пап и мам, чтобы попробовать себя в зимней олимпийской дисциплине. Падения в ней частое явление. Бояться их не стоит, говорят инструкторы. Если ошибки случаются, значит, ребенок будет по-спортивному взрослеть.

От стартовой калитки до финиша 7 ворот. По правилам соревнований давалось две попытки. В каждой время прохождения трассы было разным. Что говорило об эмоциях ребят, вышедших на старт не ради просто участия в нем. Но после него желание стать профессиональным сноубордистом у них только усилилось.
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