В Кирове на Кикиморской горе состоялись детские соревнования по сноуборду

В Кирове в рамках спортивного фестиваля, посвященного 80-летию дважды героя СССР, летчика-космонавта Виктора Савиных, прошли сноубордические соревнования. Навыки быстрого спуска с горы демонстрировали ребята от 5 до 15 лет.Все, что им требовалось это объехать стойки и постараться избежать падений. На нескольких десятках метров и проверялся уровень подготовки юных сноубордистов. Кто-то из них уже не первый год стоит на доске. Были и такие, кто впервые пробовал себя после начальных тренировок.По признанию тренеров, на освоение сноуборда сейчас отваживаются многие. И чем раньше это сделать, тем лучше. Наставники, прежде всего, смотрят на комплекцию ребенка, его физические данные и если все хорошо, то сначала начинается привыкание к снаряжению, а затем на очереди освоение техники катания, которое не всегда проходит быстро и гладко.Многие дети начинают кататься только потому, что их родители этого хотят. Но выяснилось, что это мнение ошибочно. Ребята сами приводят за руку пап и мам, чтобы попробовать себя в зимней олимпийской дисциплине. Падения в ней частое явление. Бояться их не стоит, говорят инструкторы. Если ошибки случаются, значит, ребенок будет по-спортивному взрослеть.От стартовой калитки до финиша 7 ворот. По правилам соревнований давалось две попытки. В каждой время прохождения трассы было разным. Что говорило об эмоциях ребят, вышедших на старт не ради просто участия в нем. Но после него желание стать профессиональным сноубордистом у них только усилилось.