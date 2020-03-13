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13 мар 15:33 Любителям метеорологии в Даровском удалось снять адвективный туман 13 мар 15:31 В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения 13 мар 15:23 В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств 13 мар 15:21 ДТП в Кирове и Кировской области 13 мар 15:18 В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы 13 мар 14:29 В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. 13 мар 13:56 Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших 13 мар 13:32 В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона 13 мар 10:37 Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу 13 мар 10:35 Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию
Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших

Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших

Сегодня, 13:56
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Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших

Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших. В субботу, 14 марта в Кирове пройдёт первенство области по тяжёлой атлетике.

В соревнованиях примут участие воспитанники семи спортивных школ и клубов региона. Всего около полусотни штангистов, в том числе представительницы прекрасного пола.

Борьба за медали развернётся в трёх возрастных группах: юноши, юниоры и молодёжь. По итогам стартов будет сформирована сборная области для участия в первенстве России, которое пройдёт в конце марта - начале апреля в Старом Осколе.

В этот же день рукопашники поборются за титул чемпиона города. Открытый чемпионат Кирова по рукопашному бою пройдёт во дворце единоборств. Конкуренцию хозяевам составят гости из Уржума, Кирса и Нолинска.

По словам президента областной федерации рукопашного боя Олега Хлусьянова, взрослые старты не такие многочисленные, как юношеские. После 18 лет многие бойцы продолжают заниматься спортом, но от участия в соревнованиях отказываются, поскольку вид спорта контактный и травматичный. Поэтому принято решение параллельно с чемпионатом провести юношеский турнир для спортсменов 12-18 лет. 
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