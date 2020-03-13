Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших. В субботу, 14 марта в Кирове пройдёт первенство области по тяжёлой атлетике.В соревнованиях примут участие воспитанники семи спортивных школ и клубов региона. Всего около полусотни штангистов, в том числе представительницы прекрасного пола.Борьба за медали развернётся в трёх возрастных группах: юноши, юниоры и молодёжь. По итогам стартов будет сформирована сборная области для участия в первенстве России, которое пройдёт в конце марта - начале апреля в Старом Осколе.В этот же день рукопашники поборются за титул чемпиона города. Открытый чемпионат Кирова по рукопашному бою пройдёт во дворце единоборств. Конкуренцию хозяевам составят гости из Уржума, Кирса и Нолинска.По словам президента областной федерации рукопашного боя Олега Хлусьянова, взрослые старты не такие многочисленные, как юношеские. После 18 лет многие бойцы продолжают заниматься спортом, но от участия в соревнованиях отказываются, поскольку вид спорта контактный и травматичный. Поэтому принято решение параллельно с чемпионатом провести юношеский турнир для спортсменов 12-18 лет.