Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона

Легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона. Итоги противоречивые. Есть успехи, есть и провалы. Работа над ошибками уже начата. Хотя проходит она в непривычной для спортсменов форме.Вот уже неделю "Вересники" живут без легкой атлетики. Нет соревнований, отменены тренировки. Кроссы, прыжки, упражнения на пресс и поясницу. Обычное ОФП вне стен манежа на дому идет по заданиям тренеров. В ответ по возможности присылаются фото и видеоотчеты.Зимняя часть сезона, как всегда, насыщена стартами. Кроме городских и областных, манеж принял Чемпионат и Первенство страны по многоборью, межрегиональный турнир памяти Анатолия Нивина. Зрелищно прошел и Кубок Зеленцовой. Он проводится для детей. Бег им в радость, но и занятое место имеет значение. Итоги Кубка показали. В младшем возрасте кировчане готовы к конкуренции.Чем старше ребята, тем сложнее им брать медали. Личные рекорды бьются, а пьедестал недосягаем. В областной легкой атлетике из года в год появляются спортсмены, подающие надежды. Но они тут же оказываются на прицеле наставников из других регионов. Их отъезды ослабляют сборные команды. Их уровень оценивается окружными соревнованиями. Этой зимой результаты ПФО у них не самые лучшие.Из-под крыши легкоатлеты планировали выйти на Первенство города. Оно запланировано на первые числа мая. Но в силу объективных обстоятельств начало летней части сезона может быть перенесено.