Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона

Легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона. Итоги противоречивые. Есть успехи, есть и провалы. Работа над ошибками уже начата. Хотя проходит она в непривычной для спортсменов форме.
Вот уже неделю "Вересники" живут без легкой атлетики. Нет соревнований, отменены тренировки. Кроссы, прыжки, упражнения на пресс и поясницу. Обычное ОФП вне стен манежа на дому идет по заданиям тренеров. В ответ по возможности присылаются фото и видеоотчеты.
ЕВГЕНИЙ СЛЕДНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечно, форма упадет. Это скажется на спринтерских качествах. Но зато если функционально, если они будут их выполнять, то потом смогут начать специализированные тренировки».
Зимняя часть сезона, как всегда, насыщена стартами. Кроме городских и областных, манеж принял Чемпионат и Первенство страны по многоборью, межрегиональный турнир памяти Анатолия Нивина. Зрелищно прошел и Кубок Зеленцовой. Он проводится для детей. Бег им в радость, но и занятое место имеет значение. Итоги Кубка показали. В младшем возрасте кировчане готовы к конкуренции.
ЕВГЕНИЙ СЛЕДНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кто по слабее, тех по придержали. Остальные показали высокие результаты, попадали в призеры. Хотя были сильные соперники. Достойно смотрелись. В этом сегменте у нас все хорошо».
Чем старше ребята, тем сложнее им брать медали. Личные рекорды бьются, а пьедестал недосягаем. В областной легкой атлетике из года в год появляются спортсмены, подающие надежды. Но они тут же оказываются на прицеле наставников из других регионов. Их отъезды ослабляют сборные команды. Их уровень оценивается окружными соревнованиями. Этой зимой результаты ПФО у них не самые лучшие.
ЕВГЕНИЙ СЛЕДНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Бытие определяет сознание. Если поступление в вуз или другие вещи в приоритете, то спорт уходит на второй план. Хотя есть фанаты. Они встречаются».
Из-под крыши легкоатлеты планировали выйти на Первенство города. Оно запланировано на первые числа мая. Но в силу объективных обстоятельств начало летней части сезона может быть перенесено.
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