Будущий отопительный сезон обсудили на совещании с Главным федеральным инспектором

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Готовность к отопительному сезону обсуждали сегодня на координационном совещании у Главного Федерального инспектора по Кировской области.





В Кировской области с каждым годом появляется все больше населенных пунктов, которые не получают паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Так в сезоне 2015-2016 годов не готовы к зиме были 4 поселения, в 2016-17 уже 19, а в отопительном сезоне 2017-2018 годов таких населенных пунктов стало 26. Добавим, что главы муниципальных образований несут личную ответственность за получение паспортов готовности и безаварийное прохождение отопительного сезона.





В ЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:

«Богородским городским поселением до сих пор не определена теплоснабжающая организация на предстоящий отопительный период. Сложной остается ситуация в Мурашах и Безбожнике. До сих пор подготовка к отопительному сезону в Безбожнике остаётся на неудовлетворительном уровне».





Еще один населенный пункт, где зимой возможны проблемы с отоплением - посёлок Стрижи. Арендатор местной котельной имеет большую задолженность за уже потребленное топливо, а его котельная находится в процедуре банкротства. В Стрижах проходят совещания, посвященные поиску путей решения этой проблемы, но конкурсный управляющий котельной, ссылаясь на свою занятость, на них не ходит.





НИКОЛАЙ МАЛЬКОВ, И.О. МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Готовность котельной и сетей в Стрижах мы оцениваем как низкую. Теплоснабжающей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений».





На заседании приняли участии представители Прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета по Кировской области. Вопрос подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящей зиме находится на особом контроле как федеральных органов власти, так и органов исполнительной власти местного самоуправления. Добавим, что до начала отопительного сезона в Кировской области осталось меньше трех недель.