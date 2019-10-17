Прямой эфир
23 окт 11:09 Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга" 18 окт 11:12 В Белохолуницком районе при загадочных обстоятельствах пропал охотник 18 окт 11:02 В Кирове убрали автоматы по продаже снюсов 17 окт 18:06 День рождения кировской телевышки 17 окт 15:19 Кировские кинологи в поиске нового друга для служебной собаки 18 окт 19:35 ГТРК Вятка с рабочим визитом посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев 18 окт 17:43 В библиотеке Герцена состоялся инклюзивный бал "Времена года" 18 окт 11:06 Кировчане примут участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» 18 окт 17:42 В областной общественной палате обсудили вопросы образования 18 окт 15:09 Жители Кирова жалуются на нерасторопность строителей и холодные батареи в домах
7°C
$
63,86
71,14
24 октября 15:15
24 окт 15:09 Очередная бытовая проблема - в корпусе №1 дома 69 по улице Чапаева 24 окт 11:29 Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны 24 окт 11:28 Общественники обсуждают ограждения, установленные вдоль дорог и тротуаров 24 окт 11:24 В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной 24 окт 11:21 Перекресток улиц Володарского и Азина неудобен для пешеходов 24 окт 11:18 В Орлове прошла общероссийская встреча специалистов по вопросам воспитания детей 23 окт 18:03 Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу 23 окт 18:01 В художественной школе города Кирова представили «Гармонию контрастов» 23 окт 18:00 Студент Кировского медколледжа стал лучшим в ПФО на конкурсе профмастерства 23 окт 17:58 Кировский Театр на Спасской удостоен премии Правительства России
Очередная бытовая проблема - в корпусе №1 дома 69 по улице Чапаева

Очередная бытовая проблема - в корпусе №1 дома 69 по улице Чапаева

Сегодня, 15:09
0
Альбина Самигуллина
Очередная бытовая проблема - в корпусе №1 дома 69 по улице Чапаева

Очередная бытовая проблема - в корпусе №1 дома 69 по улице Чапаева. В подъезде рабочие забыли закопать дыру после ремонта.

- Вот смотрите, вырыто тут, закрыто доской, там вообще очень глубоко.

Алевтина Илларионовна живёт в этом доме уже 43 года, проблем с обслуживанием дома испытывала редко. Но недавно пришли рабочие ремонтировать трубу, что за поломка - женщина не знает, но после ремонта в подъезде и на улице рядом с домом остались дыры, которые изначально ничем прикрыты не были.

АЛЕВТИНА СЕДЫХ:
«Потом женщина свалилась с ребёнком, зарыли яму, но у нас тут было ограждение было, чтобы машины не ставили, в итоге, всё уничтожено».

Жители дома рассказывают, что из подвала в квартиры проникают тараканы. В управляющей компании ситуацию пояснили. Коммунальщики меняли ввод холодной воды и наняли подрядную организацию. Ввод поменяли, но ремонт подрядчики не сделали. В настоящее время управляющей компанией ведётся претензионная работа, и до середины ноября будет сделан ремонт в подъезде, а ограждения поставят в следующем году.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама