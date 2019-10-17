Очередная бытовая проблема - в корпусе №1 дома 69 по улице Чапаева. В подъезде рабочие забыли закопать дыру после ремонта.Алевтина Илларионовна живёт в этом доме уже 43 года, проблем с обслуживанием дома испытывала редко. Но недавно пришли рабочие ремонтировать трубу, что за поломка - женщина не знает, но после ремонта в подъезде и на улице рядом с домом остались дыры, которые изначально ничем прикрыты не были.Жители дома рассказывают, что из подвала в квартиры проникают тараканы. В управляющей компании ситуацию пояснили. Коммунальщики меняли ввод холодной воды и наняли подрядную организацию. Ввод поменяли, но ремонт подрядчики не сделали. В настоящее время управляющей компанией ведётся претензионная работа, и до середины ноября будет сделан ремонт в подъезде, а ограждения поставят в следующем году.