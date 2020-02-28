В Кирове в трех домах затоплены подвалы. На Чапаева, 57б, Воровского, 157 и Сурикова, 10 старые трубы не выдержали напора воды.Кое-где вода поднялась в подвальных помещениях на полметра. Управляющая компания у домов одна. Общественные активисты сделали вывод, что такое количество аварий произошло не из-за не случайного стечения обстоятельств, а по причине систематического неисполнения обязанностей.По словам жителей, подвалы затоплены уже не один месяц. Управляющая компания на жалобы не реагирует. Общественники напомнили людям, что на общем собрании они могут отказаться от компании и выбрать другую.