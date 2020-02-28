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29 февраля 12:31
28 фев 17:57 В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника 28 фев 17:55 В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства 28 фев 17:54 В регионе реализуется проект "Особый доктор" 28 фев 17:53 Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы 28 фев 17:51 Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова 28 фев 15:26 В Кирове появилась первая в регионе детская следж-хоккейная команда 28 фев 15:22 Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек 28 фев 15:13 В Кирове в трех домах затоплены подвалы 28 фев 15:07 В Кирове отремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны 28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание
В Кирове в трех домах затоплены подвалы

В Кирове в трех домах затоплены подвалы

Вчера, 15:13
251
Артем Макаров
В Кирове в трех домах затоплены подвалы


В Кирове в трех домах затоплены подвалы. На Чапаева, 57б, Воровского, 157 и Сурикова, 10 старые трубы не выдержали напора воды.

Кое-где вода поднялась в подвальных помещениях на полметра. Управляющая компания у домов одна. Общественные активисты сделали вывод, что такое количество аварий произошло не из-за не случайного стечения обстоятельств, а по причине систематического неисполнения обязанностей.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«По данному факту мы уже направили обращение и в жилищную инспекцию, и в Ленинскую прокуратуру. Но здесь проблема системная авария выявляет. Вопрос в нашей управляющей компании, которая по открытым источникам находится на грани банкротства и деньги, собираемые с жильцов, не используются на работу с этими домами».

По словам жителей, подвалы затоплены уже не один месяц. Управляющая компания на жалобы не реагирует. Общественники напомнили людям, что на общем собрании они могут отказаться от компании и выбрать другую.
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