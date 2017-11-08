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Новости / Культура

Фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя" в ОДНТ

Сегодня, 15:37 | Просмотров: 35 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В областном дворце народного творчества состоялся региональный фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя". Выступления лучших творческих коллективов Кировской области увидел Иван Швецов.

Концерт стал итогом регионального фестиваля народного творчества Вятского края 2017. В течение года отборочные этапы прошли во всех районах Кировской области. Было отсмотрено более тысячи концертных номеров в исполнении как творческих коллективов, так и солистов.

Фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя" в ОДНТИВАН КИСЛИЦЫН, РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО АНСАМБЛЯ "БЕСЕДУШКА" (КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН, С. БОРОВКА):
«Сегодня мы привезли одну из песен, которая когда-то пелась у нас, "Наливала стакан горького вина", и вторая песня "Лесиком я шёл" в моём исполнении. Мы у вас не первый раз выступаем, и всегда с превеликим удовольствием».

Учредителем фестиваля стало Министерство культуры Кировской области и областной дом народного творчества. Многие коллективы, которые выступали на сцене ОДНТ, имеют большую историю, например, ансамблю "Вересиночка" из Афанасьевского района уже 35 лет.

Фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя" в ОДНТЕЛЕНА НЕКРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ "ВЕРЕСИНОЧКА" (АФАНАСЬЕВСКИЙ РАЙОН):
«Мы привезли Вятские песни. И вятскую кадриль, танец и инсценированную песню "воробушек молоденький"».
 
 
В программе фестиваля были и русские народные, и марийские, и коми-пермяцкие и татарские песни, как сама Кировская область - многонациональный дружный дом многих народов России. Мелодичные и зажигательные, лиричные и задорные песни и танцы - наше культурное наследие. Оно может быть разным: старинным и современным, и пока это творчество встречает своего зрителя, а зал был полон, сохраняется и вечно живая нить искусства, связующая поколения.


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