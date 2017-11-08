Фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя" в ОДНТ
Сегодня, 15:37 | Просмотров: 35 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Концерт стал итогом регионального фестиваля народного творчества Вятского края 2017. В течение года отборочные этапы прошли во всех районах Кировской области. Было отсмотрено более тысячи концертных номеров в исполнении как творческих коллективов, так и солистов.
ИВАН КИСЛИЦЫН, РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО АНСАМБЛЯ "БЕСЕДУШКА" (КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН, С. БОРОВКА):
«Сегодня мы привезли одну из песен, которая когда-то пелась у нас, "Наливала стакан горького вина", и вторая песня "Лесиком я шёл" в моём исполнении. Мы у вас не первый раз выступаем, и всегда с превеликим удовольствием».
Учредителем фестиваля стало Министерство культуры Кировской области и областной дом народного творчества. Многие коллективы, которые выступали на сцене ОДНТ, имеют большую историю, например, ансамблю "Вересиночка" из Афанасьевского района уже 35 лет.
ЕЛЕНА НЕКРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ "ВЕРЕСИНОЧКА" (АФАНАСЬЕВСКИЙ РАЙОН):
«Мы привезли Вятские песни. И вятскую кадриль, танец и инсценированную песню "воробушек молоденький"».
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