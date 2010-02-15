В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина
Отец и мать Ф.И. Шаляпина были исконные вятские крестьяне, уроженцы деревень двух соседних волостей — Вожгальской и Куменской, Вятского уезда Вятской губернии. И сам Федор Иванович по документам считался вятским крестьянином.
ТАМАРА НИКОЛАЕВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЯТСКОГО ШАЛЯПИНСКОГО ОБЩЕСТВА:
«Когда он рос, мальчиком в Казани, в доме его звучала вятская речь, мама пела ему вятские песни, и первые песни, которые он пел с мамой, они тоже были вятские, я думаю, что в его жизни, в его судьбе, в его творчестве вот эта вятская народная культура оставила очень глубокий след».
Памятник в сквере у драмтеатра был установлен в 2014 году, спустя почти 13 лет после закладки камня под будущий монумент. Инициатором выступило Вятское Шаляпинское общество.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы можем сегодня говорить, что мы земляки, сделали все, чтобы эта память была увековечена не только в памяти, в делах Шаляпинского общества, детей, которых мы учим в музыкальных школах, училищах, институтах, но и есть возможность возложить цветы к совершенно уникальному, роскошному образу нашего земляка».
Отметим, что впервые юбилей Шаляпина отмечается у памятника великому артисту, который, впрочем, еще не завершен.
ТАТЬЯНА КАРМАЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ШАЛЯПИНСКОГО ОБЩЕСТВА:
«По проекту это должна быть многофигурная композиция, в которой помимо памятника самому нашему Федору Ивановичу Шаляпину должны быть еще несколько фигур сценических образов в тех оперных спектаклях, в которых он получил мировую известность».
А. М. Горький, друг Ф.И.Шаляпина, с величайшей гордостью говорил о нем: «Такие люди, как он, являются для того, чтобы напомнить всем нам - вот как силен, красив, талантлив русский народ!».
Личность великого музыканта по-прежнему волнует умы и сердца людей.
НАТАЛЬЯ ЛЮБИМОВА, СТУДЕНТКА КОЛЛЕДЖА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ИМ. И.В. КАЗЕНИНА:
«Он ничем не сломлен был за всю жизнь, и вот этому мне, даже как музыканту стоит учиться, всегда достигать своих целей во всем, что бы кто ни говорил».
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