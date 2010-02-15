В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина

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Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения великого русского баса Фёдора Шаляпина. В сквере у драмтеатра собрались почитатели его таланта, чтобы возложить цветы к памятнику нашего легендарного земляка.Отец и мать Ф.И. Шаляпина были исконные вятские крестьяне, уроженцы деревень двух соседних волостей — Вожгальской и Куменской, Вятского уезда Вятской губернии. И сам Федор Иванович по документам считался вятским крестьянином.Памятник в сквере у драмтеатра был установлен в 2014 году, спустя почти 13 лет после закладки камня под будущий монумент. Инициатором выступило Вятское Шаляпинское общество.Отметим, что впервые юбилей Шаляпина отмечается у памятника великому артисту, который, впрочем, еще не завершен.А. М. Горький, друг Ф.И.Шаляпина, с величайшей гордостью говорил о нем: «Такие люди, как он, являются для того, чтобы напомнить всем нам - вот как силен, красив, талантлив русский народ!».Личность великого музыканта по-прежнему волнует умы и сердца людей.