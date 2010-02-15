ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

14 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.7701
EURO: 71.1670
Погода в городе Кирове:
ночью:  -17...-15°C
утром:  -15...-13°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина

Вчера, 20:46 | Просмотров: 90 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения великого русского баса Фёдора Шаляпина. В сквере у драмтеатра собрались почитатели его таланта, чтобы возложить цветы к памятнику нашего легендарного земляка.

Отец и мать Ф.И. Шаляпина были исконные вятские крестьяне, уроженцы деревень двух соседних волостей — Вожгальской и Куменской, Вятского уезда Вятской губернии. И сам Федор Иванович по документам считался вятским крестьянином.

В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора ШаляпинаТАМАРА НИКОЛАЕВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЯТСКОГО ШАЛЯПИНСКОГО ОБЩЕСТВА:
«Когда он рос, мальчиком в Казани, в доме его звучала вятская речь, мама пела ему вятские песни, и первые песни, которые он пел с мамой, они тоже были вятские, я думаю, что в его жизни, в его судьбе, в его творчестве вот эта вятская народная культура оставила очень глубокий след».

Памятник в сквере у драмтеатра был установлен в 2014 году, спустя почти 13 лет после закладки камня под будущий монумент. Инициатором выступило Вятское Шаляпинское общество.

В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора ШаляпинаТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы можем сегодня говорить, что мы земляки, сделали все, чтобы эта память была увековечена не только в памяти, в делах Шаляпинского общества, детей, которых мы учим в музыкальных школах, училищах, институтах, но и есть возможность возложить цветы к совершенно уникальному, роскошному образу нашего земляка».

Отметим, что впервые юбилей Шаляпина отмечается у памятника великому артисту, который, впрочем, еще не завершен.

ТАТЬЯНА КАРМАЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ШАЛЯПИНСКОГО ОБЩЕСТВА:
«По проекту это должна быть многофигурная композиция, в которой помимо памятника самому нашему Федору Ивановичу Шаляпину должны быть еще несколько фигур сценических образов в тех оперных спектаклях, в которых он получил мировую известность».

А. М. Горький, друг Ф.И.Шаляпина, с величайшей гордостью говорил о нем: «Такие люди, как он, являются для того, чтобы напомнить всем нам - вот как силен, красив, талантлив русский народ!».
Личность великого музыканта по-прежнему волнует умы и сердца людей.

В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора ШаляпинаНАТАЛЬЯ ЛЮБИМОВА, СТУДЕНТКА КОЛЛЕДЖА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ИМ. И.В. КАЗЕНИНА:
«Он ничем не сломлен был за всю жизнь, и вот этому мне, даже как музыканту стоит учиться, всегда достигать своих целей во всем, что бы кто ни говорил».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

В Кирове расследуют уголовное дело о мошенничестве с видеокартами для майнинга криптовалют.

18:36 13.02.2018


В Кирове расследуют уголовное дело о мошенничестве с видеокартами для майнинга криптовалют.

Житель Кирова ранил своего знакомого ножом и угнал автомобиль.

18:18 13.02.2018


Житель Кирова ранил своего знакомого ножом и угнал автомобиль.

В Арбажском районе сразу пять чиновников наказали за нечестный аукцион.

16:48 13.02.2018


В Арбажском районе сразу пять чиновников наказали за нечестный аукцион.

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в мелком взяточничестве.

16:29 13.02.2018


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в мелком взяточничестве.

Кировские ледолазы пополнили копилку своих международных наград.

16:10 13.02.2018


Кировские ледолазы пополнили копилку своих международных наград.

Кировские лыжницы завоевали серебро первенства России.

16:01 13.02.2018


Кировские лыжницы завоевали серебро первенства России.

Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

15:56 13.02.2018


Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

Все новости

Вести. Кировская область

Сегодня Всемирный день радио

20:48 13.02.2018


Сегодня Всемирный день радио

Коммунальные проблемы в деревне Ложкари Юрьянского района

20:47 13.02.2018


Коммунальные проблемы в деревне Ложкари Юрьянского района

В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина

20:46 13.02.2018


В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина

На улицах города продолжается борьба со снегом

20:45 13.02.2018


На улицах города продолжается борьба со снегом

Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегу

17:43 13.02.2018


Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегу

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

137 лет со дня рождения Федора Шаляпина

15.02.2010


137 лет со дня рождения Федора Шаляпина

В Кирове планируют установить памятник Федору Ивановичу Шаляпину

13.07.2011


В Кирове планируют установить памятник Федору Ивановичу Шаляпину

Шаляпин и художники

12.02.2013


Шаляпин и художники

Книга о Шаляпине

07.02.2014


Книга о Шаляпине

Вечер в Пушкинке, посвященный Федору Шаляпину

16.02.2017


Вечер в Пушкинке, посвященный Федору Шаляпину

Шаляпинская гостиная

08.06.2012


Шаляпинская гостиная

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

01.02.2018


Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх