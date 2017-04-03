В Кирове прошел региональный этап конкурса "Хрустальные звездочки"
На конкурс Кирилл приехал из Нолинска. Гитарой увлекся пять лет назад, сначала осваивал инструмент самостоятельно, сейчас учится в школе искусств. Волнуется перед каждым выступлением, впрочем, как и все остальные участники.
КИРИЛЛ СЫРОХВАТОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
МИХАИЛ ВОЖЕГОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Чуть-чуть волнуюсь, мне главное, чтобы я песню хорошо спел, не ошибался».
Юным кировчанам пока еще трудно отдать предпочтение какому-то одному увлечению. Вот и Миша Вожегов с удовольствием занимается вокалом и - играет в хоккей.
А эта участница конкурса уже выбрала главное из множества своих увлечений. Регина пробовала себя в художественной гимнастике, танцах, музыке, рисовании. И уже окончательно остановилась на балете.
РЕГИНА НЕХОРОШКИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Он очень красивый, классический, я очень люблю классику, это все очень трудно, но это очень красиво смотрится, везде ездишь».
Региональный этап конкурса "Хрустальные звездочки" включал в себя несколько номинаций - вокал, хореография, исполнительское мастерство.
Видеозаписи выступлений победителей первого тура пройдут отбор на следующем этапе - заочном. 18 лучших номеров будут показаны в детском лагере "Артек". А заключительный этап конкурса пройдет в одном из концертных залов Москвы.
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