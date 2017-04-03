В Кирове прошел региональный этап конкурса "Хрустальные звездочки"

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«Если просто в компании посидеть, это легко, а так заниматься сложно, нужно долго тренироваться, репетировать постоянно».

В Кирове вновь зажглись "Хрустальные звездочки". В региональном этапе Всероссийского конкурса приняли участие дети сотрудников УФСИН, службы судебных приставов, полицейских и спасателей.На конкурс Кирилл приехал из Нолинска. Гитарой увлекся пять лет назад, сначала осваивал инструмент самостоятельно, сейчас учится в школе искусств. Волнуется перед каждым выступлением, впрочем, как и все остальные участники.Фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки проводится Федеральной службой судебных приставов России ежегодно. И уже по традиции в региональном этапе в нем участвуют также дети сотрудников УФСИН, МЧС, налоговой службы.А эта участница конкурса уже выбрала главное из множества своих увлечений. Регина пробовала себя в художественной гимнастике, танцах, музыке, рисовании. И уже окончательно остановилась на балете.Видеозаписи выступлений победителей первого тура пройдут отбор на следующем этапе - заочном. 18 лучших номеров будут показаны в детском лагере "Артек". А заключительный этап конкурса пройдет в одном из концертных залов Москвы.