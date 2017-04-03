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Новости / Культура

В Кирове прошел региональный этап конкурса "Хрустальные звездочки"

Вчера, 15:19 | Просмотров: 131 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове вновь зажглись "Хрустальные звездочки". В региональном этапе Всероссийского конкурса приняли участие дети сотрудников УФСИН, службы судебных приставов, полицейских и спасателей.

На конкурс Кирилл приехал из Нолинска. Гитарой увлекся пять лет назад, сначала осваивал инструмент самостоятельно, сейчас учится в школе искусств. Волнуется перед каждым выступлением, впрочем, как и все остальные участники.

В Кирове прошел региональный этап конкурса "Хрустальные звездочки"КИРИЛЛ СЫРОХВАТОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Если просто в компании посидеть, это легко, а так заниматься сложно, нужно долго тренироваться, репетировать постоянно».
 
 
Фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки проводится Федеральной службой судебных приставов России ежегодно. И уже по традиции в региональном этапе в нем участвуют также дети сотрудников УФСИН, МЧС, налоговой службы.

В Кирове прошел региональный этап конкурса "Хрустальные звездочки"МИХАИЛ ВОЖЕГОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Чуть-чуть волнуюсь, мне главное, чтобы я песню хорошо спел, не ошибался».
Юным кировчанам пока еще трудно отдать предпочтение какому-то одному увлечению. Вот и Миша Вожегов с удовольствием занимается вокалом и - играет в хоккей.

А эта участница конкурса уже выбрала главное из множества своих увлечений. Регина пробовала себя в художественной гимнастике, танцах, музыке, рисовании. И уже окончательно остановилась на балете.

В Кирове прошел региональный этап конкурса "Хрустальные звездочки"РЕГИНА НЕХОРОШКИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Он очень красивый, классический, я очень люблю классику, это все очень трудно, но это очень красиво смотрится, везде ездишь».
Региональный этап конкурса "Хрустальные звездочки" включал в себя несколько номинаций - вокал, хореография, исполнительское мастерство.

Видеозаписи выступлений победителей первого тура пройдут отбор на следующем этапе - заочном. 18 лучших номеров будут показаны в детском лагере "Артек". А заключительный этап конкурса пройдет в одном из концертных залов Москвы.


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