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Новости / Культура

Выставка рукотворной игрушки в ОДНТ

Вчера, 20:00 | Просмотров: 122 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Весь мир — театр. Под таким названием в ОДНТ проходит традиционная областная выставка рукотворной игрушки. В этом году экспозицию дополнила частная коллекция изделий мастерицы лоскутного шитья Ирины Добрицы. Как сочетаются два на первый взгляд разных прикладных искусства?

Основная идея выставки - показ не конкретных игрушек, а именно композиций на театральную тему. Именно поэтому было принято решение объединить ее с персональной дебютной выставкой мастерицы лоскутного шиться из Оричей Ирины Добрицы.

ИРИНА ДОБРИЦА, МАСТЕРИЦА ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ:
«На выставку я представила 46 работ. Кроме лоскутных одеял здесь представлены костюмы и куклы. Про стиль… значит, я такой человек, что я никогда не задерживаюсь на одном. Мне нужно попробовать все. В цвете, в техниках. Все, что возможно я пытаюсь попробовать».

Работы Ирины Добрицы украсили стены выставочного зала и гармонично дополнили коллекции самых разнообразных кукол. Фарфоровые, вышитые, вязаные, папье-маше и много других экспонатов, в этом году все они объединены темой театра. Треть выставочного фонда была создана авторами специально к выставке на заданную тему. Однако, среди экспонатов были и настоящие театральные куклы, которые используются в спектаклях. А некоторые из них будут создаваться из подручных материалов прямо в выставочном зале в рамках мастер-класса руководителя оричевского кукольного театра.

ВАЛЕНТИНА МАЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА «БУРАТИНО» С. ПИЩАЛЬЕ:
«Куклы теперь стали усовершенствоваться, появились новые материалы. Уже папье-маше немножко отошло в сторону, потому что долго. Делаем кукол из ткани, трикотажа, капрона, подручного материала».

Выставка проводится раз в два года. Этой весной свои работы в Киров привезли мастера более чем из девяти районов области. Биеннале продлиться до 28 июня.


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