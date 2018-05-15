Выставка рукотворной игрушки в ОДНТ
Основная идея выставки - показ не конкретных игрушек, а именно композиций на театральную тему. Именно поэтому было принято решение объединить ее с персональной дебютной выставкой мастерицы лоскутного шиться из Оричей Ирины Добрицы.
ИРИНА ДОБРИЦА, МАСТЕРИЦА ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ:
«На выставку я представила 46 работ. Кроме лоскутных одеял здесь представлены костюмы и куклы. Про стиль… значит, я такой человек, что я никогда не задерживаюсь на одном. Мне нужно попробовать все. В цвете, в техниках. Все, что возможно я пытаюсь попробовать».
Работы Ирины Добрицы украсили стены выставочного зала и гармонично дополнили коллекции самых разнообразных кукол. Фарфоровые, вышитые, вязаные, папье-маше и много других экспонатов, в этом году все они объединены темой театра. Треть выставочного фонда была создана авторами специально к выставке на заданную тему. Однако, среди экспонатов были и настоящие театральные куклы, которые используются в спектаклях. А некоторые из них будут создаваться из подручных материалов прямо в выставочном зале в рамках мастер-класса руководителя оричевского кукольного театра.
ВАЛЕНТИНА МАЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА «БУРАТИНО» С. ПИЩАЛЬЕ:
«Куклы теперь стали усовершенствоваться, появились новые материалы. Уже папье-маше немножко отошло в сторону, потому что долго. Делаем кукол из ткани, трикотажа, капрона, подручного материала».
Выставка проводится раз в два года. Этой весной свои работы в Киров привезли мастера более чем из девяти районов области. Биеннале продлиться до 28 июня.
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