Выставка рукотворной игрушки в ОДНТ

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Весь мир — театр. Под таким названием в ОДНТ проходит традиционная областная выставка рукотворной игрушки. В этом году экспозицию дополнила частная коллекция изделий мастерицы лоскутного шитья Ирины Добрицы. Как сочетаются два на первый взгляд разных прикладных искусства?Основная идея выставки - показ не конкретных игрушек, а именно композиций на театральную тему. Именно поэтому было принято решение объединить ее с персональной дебютной выставкой мастерицы лоскутного шиться из Оричей Ирины Добрицы.Работы Ирины Добрицы украсили стены выставочного зала и гармонично дополнили коллекции самых разнообразных кукол. Фарфоровые, вышитые, вязаные, папье-маше и много других экспонатов, в этом году все они объединены темой театра. Треть выставочного фонда была создана авторами специально к выставке на заданную тему. Однако, среди экспонатов были и настоящие театральные куклы, которые используются в спектаклях. А некоторые из них будут создаваться из подручных материалов прямо в выставочном зале в рамках мастер-класса руководителя оричевского кукольного театра.Выставка проводится раз в два года. Этой весной свои работы в Киров привезли мастера более чем из девяти районов области. Биеннале продлиться до 28 июня.