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Новости / Культура

В Нолинске открыли памятник Борису Чиркову

Вчера, 14:47 | Просмотров: 140 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Нолинске прошел фестиваль-конкурс актерской песни "Шар голубой" имени Бориса Чиркова. Сольные исполнители, творческие коллективы и любительские театры представили свои номера зрителям и жюри. А главным событием стало открытие памятника Борису Чиркову. 

В Нолинске открыли памятник Борису ЧирковуЮРИЙ НЕЛЮБИН:
- У нас сегодня "Кавказская пленница", крадем невесту.
- А где невеста?
- Вот никого не найдем, вас украдем!

Команда "Пенсионный фонд" из Нолинска - постоянные участники фестиваля, их фантазия никогда не иссякает, а задор и юмор всегда придут на помощь в трудную минуту. Людмила Сенькина из села Татаурово не только работает заведующей бара. Своё свободное время она посвящает творчеству. Сегодня её команда будет играть "Доктора Айболита".

В Нолинске открыли памятник Борису ЧирковуНАДЕЖДА СЕНЬКИНА:
«Мы два года назад выступали уже здесь, первое место заняли. "Три поросенка" было у нас. И вот сейчас доктор меня будет лечить - я уже постарела, хромаю». 

Народный артист СССР Борис Чирков провел в Нолинске детство и юность. Фильмы "Верные друзья", "Юность Максима" известны широкому кругу зрителей. Кроме того, артист часто обращался к песне, и самой популярной был романс "Крутится-вертится шар голубой", который стал визитной карточкой Бориса Чиркова, а сейчас и фестиваля, названного в его честь. 

В Нолинске открыли памятник Борису ЧирковуТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«А здесь сегодня есть возможность прикоснуться к тому дому, где он жил, к тому месту, откуда он шагнул в историю. Мне очень хочется, чтобы вы все были всегда достойны и очень четко понимали, насколько замечательная земля Нолинская, каких выдающихся людей она рождает и являет России». 

Концерт, театрализованное шествие по улицам города, ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, круглые столы по проблемам жанра - все эти события останутся в сердцах участников, жюри и зрителей.

В Нолинске открыли памятник Борису ЧирковуНАТАЛЬЯ ИСАЕВА, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:
«Для них это огромный праздник. Они гордятся этим событием, и укрепляются корни. Корни - с чего начинался кинематограф черно-белый, потом и театр тоже. Значит, традиции никогда, как говорится, не изживутся. Вот для меня это просто бальзам». 

В Нолинске открыли памятник Борису ЧирковуЛЮДМИЛА ЗИМАКИНА:
«Люди здесь такие очень артистичные и столько фантазии у них, столько всего задора и веселья, и вот эти театрализованные представления очень интересные». 

Каждый прочувствовал атмосферу праздника, каждый был горд за свою землю и своего земляка. В этот же день в Нолинске состоялось еще одно значимое событие. В рамках фестиваля рядом с местом, где жил Борис Чирков, был установлен памятник, единственный в своём роде.


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