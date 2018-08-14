В Нолинске открыли памятник Борису Чиркову

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В Нолинске прошел фестиваль-конкурс актерской песни "Шар голубой" имени Бориса Чиркова. Сольные исполнители, творческие коллективы и любительские театры представили свои номера зрителям и жюри. А главным событием стало открытие памятника Борису Чиркову.





ЮРИЙ НЕЛЮБИН:

- У нас сегодня "Кавказская пленница", крадем невесту.

- А где невеста?

- Вот никого не найдем, вас украдем!





Команда "Пенсионный фонд" из Нолинска - постоянные участники фестиваля, их фантазия никогда не иссякает, а задор и юмор всегда придут на помощь в трудную минуту. Людмила Сенькина из села Татаурово не только работает заведующей бара. Своё свободное время она посвящает творчеству. Сегодня её команда будет играть "Доктора Айболита".





НАДЕЖДА СЕНЬКИНА:

«Мы два года назад выступали уже здесь, первое место заняли. "Три поросенка" было у нас. И вот сейчас доктор меня будет лечить - я уже постарела, хромаю».





Народный артист СССР Борис Чирков провел в Нолинске детство и юность. Фильмы "Верные друзья", "Юность Максима" известны широкому кругу зрителей. Кроме того, артист часто обращался к песне, и самой популярной был романс "Крутится-вертится шар голубой", который стал визитной карточкой Бориса Чиркова, а сейчас и фестиваля, названного в его честь.





ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«А здесь сегодня есть возможность прикоснуться к тому дому, где он жил, к тому месту, откуда он шагнул в историю. Мне очень хочется, чтобы вы все были всегда достойны и очень четко понимали, насколько замечательная земля Нолинская, каких выдающихся людей она рождает и являет России».





Концерт, театрализованное шествие по улицам города, ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, круглые столы по проблемам жанра - все эти события останутся в сердцах участников, жюри и зрителей.





НАТАЛЬЯ ИСАЕВА, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:

«Для них это огромный праздник. Они гордятся этим событием, и укрепляются корни. Корни - с чего начинался кинематограф черно-белый, потом и театр тоже. Значит, традиции никогда, как говорится, не изживутся. Вот для меня это просто бальзам».





ЛЮДМИЛА ЗИМАКИНА:

«Люди здесь такие очень артистичные и столько фантазии у них, столько всего задора и веселья, и вот эти театрализованные представления очень интересные».





Каждый прочувствовал атмосферу праздника, каждый был горд за свою землю и своего земляка. В этот же день в Нолинске состоялось еще одно значимое событие. В рамках фестиваля рядом с местом, где жил Борис Чирков, был установлен памятник, единственный в своём роде.