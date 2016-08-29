В Александровском саду отметили Дни романтики

В рамках дней романтики на Вятке в Александровском саду прошел большой праздник, на котором интересно было и детям, и взрослым.
Спокойная музыка настраивает на романтический лад и заставляет говорить о своих чувствах. Музыки много, она звучит в Александровском саду целый день. Преподаватель детской школы искусств специально подготовил несколько композиций для дней романтики в Кирове.
ВЛАДИМИР МИНИН, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НОВОВЯТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
«Первая была композиция, которую я сейчас играл - "От всего сердца" она называется. Для всех влюбленных и не только. А вторая, в конце концерта "Верни мне музыку"».
Дни романтики в Кирове посвящены Александру Грину. В Александровском саду не только музыка, но и мастер-классы по рукоделию, и многое другое.
- Молодец, молодец намазывай еще сильнее.
Кировчанам также предлагают проверить свою эрудицию. Для горожан подготовлено несколько викторин, связанных с историей родного города.
ГАЛИНА НАГОРНИЧНЫХ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКИ ИМ. АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА:
«Викторина у нас посвящена историческим названиям улиц нашего города. Мы пытаемся восстановить историческую картину, как улица называется сейчас и исторические названия. Собираем карточки».
Празднования продолжались до глубокой ночи. Торжества завершились чтением стихов в шахматном домике.
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