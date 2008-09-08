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Новости / Культура

Театр балета "Гранд па" стал победителем международного грантового конкурса "Православная инициатива"

Вчера, 18:30 | Просмотров: 99 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Четыре кировские организации стали победителями международного грантового конкурса "Православная инициатива". С одним победителем встретилась Альбина Самигуллина.

Театр балета "Гранд Па" участвует в конкурсе не впервые, но грант удалось выиграть только в этом году. Уже в июле зрителям покажут одноактный балет "Христова невеста".

Театр балета "Гранд па" стал победителем международного грантового конкурса "Православная инициатива"НИКОЛАЙ ЛАСКИН, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА БАЛЕТА "ГРАНД ПА":
«Она идейная, смысловая, высоконравственная, и поэтому вряд ли бы мы могли её осуществить - прокат этого балета».
 
 
Балет рассказывает историю девушки Фёклы, у которой противоречивая и непростая судьба. Кроме самого спектакля также будет проведено обсуждение постановки.

Театр балета "Гранд па" стал победителем международного грантового конкурса "Православная инициатива"ДЕНИС МЕНЯЙЛОВ, УЧАСТНИК ТЕАТРА БАЛЕТА "ГРАНД ПА":
«Главной целью этого проекта является духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи, взрослых, общественности, так скажем, что вера в наше время должна присутствовать, должна существовать, и без неё жить никаким образом нельзя».
 
 
Планируется провести 10 спектаклей - 6 из которых пройдут в районах области. Добавим, что в международном конкурсе приняли участие 20 некоммерческих организаций области, победителями из которых стали четыре.


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