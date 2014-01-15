Кировские «Фантазеры» покорили международную сцену
В жизни Рома Рублёв совсем не такой грозный, хотя роли злодеев его всегда привлекали. Он уверен, его Бармалей впечатлил жюри. Театром Роман занимается давно и хочет связать с ним свою жизнь.
РОМАН РУБЛЁВ:
«Мне приятно сыграть любую роль вне зависимости от того, потому что я могу изящно играть своим голосом, то есть я могу действительно брать всякие неестественные голоса, которые только можно создать. Поэтому я могу подобрать любую роль, которую мне предложат».
Противоположность злодею, как в театре, так и в реальности - добрый доктор Айболит, лечащий животных.
ИВАН ДИНЕР:
ЭЛИНА ЭСАУЛОВА:
- Больше всего мне понравилась роль обезьяны.
- Почему?
ИЛЬЯ ДЕРИШЕВ:
«Мне его дали, и я сразу же понял, что хоть я и такой малюська, но могу выдать себя, прямо выдать весь свой гнев, доказать, что я не маленький».
- Смотри! Я пока буду очень добрый! Но дальше... Ксения Андреевна высвободилась, сделала шаг вперёд и сказала: "Ребята, этот человек хочет, чтобы мы сказали ему, где находятся наши партизаны.
Дарья Тетёркина читала отрывок из рассказа Льва Кассиля "У классной доски" и завоевала диплом I степени.
ДАРЬЯ ТЕТЁРКИНА:
«Честно, я очень волновалась за сценой, мне было так страшно, что в какой-то момент мне просто хотелось уйти и не выступать, но всё было хорошо, когда я вышла на сцену, и не ожидала, что будет лауреат I степени, я была очень рада».
Практически полдня дети были на сцене.
ЕКАТЕРИНА СКОРОБОГАТЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДМШ №2:
ЕЛЕНА КАТЕРИНЧУК, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА "ФАНТАЗЁРЫ" ДМШ №2:
ЕКАТЕРИНА СКОРОБОГАТЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДМШ №2:
«После награждения проходил мастер-класс от него, полуторачасовой, с таким вовлечением, дети были просто в восторге, потому что так интересно даются, совершенно под другим углом, какие-то эти же задания, которые мы проходим, но преподаватели уровня Щукинки, они как-то совершенно по-другому это подают - все были в восторге».
Фестиваль "Хрустальное сердце мира" собрал почти 7 тысяч участников из разных уголков России. Было представлено 302 номера в различных номинациях: театральном, цирковом, инструментальном искусстве, хореографии и вокале. И призы за лучшую женскую и мужскую роли достались кировчанам: наша пара работала в дуэте - крокодил и обезьянка Чичи. Счастливых артистов встречали в Кирове бурными аплодисментами.
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