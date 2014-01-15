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Новости / Культура

Кировские «Фантазеры» покорили международную сцену

Сегодня, 16:43 | Просмотров: 77 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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"Фантазёры" музыкальной школы №2 вернулись из Нижнего Новгорода с наградами Международного конкурса-фестиваля.
 
 
- Нет никого на свете злей, чем злой разбойник Бармалей, ахаххаха.

В жизни Рома Рублёв совсем не такой грозный, хотя роли злодеев его всегда привлекали. Он уверен, его Бармалей впечатлил жюри. Театром Роман занимается давно и хочет связать с ним свою жизнь.

Кировские «Фантазеры» покорили международную сценуРОМАН РУБЛЁВ:
«Мне приятно сыграть любую роль вне зависимости от того, потому что я могу изящно играть своим голосом, то есть я могу действительно брать всякие неестественные голоса, которые только можно создать. Поэтому я могу подобрать любую роль, которую мне предложат».

Противоположность злодею, как в театре, так и в реальности - добрый доктор Айболит, лечащий животных.

Кировские «Фантазеры» покорили международную сценуИВАН ДИНЕР:
«Это один из первых моих театральных опытов, потому что ранее мне не доводилось участвовать в спектаклях такого размаха, и, я думаю, что у меня вполне получилось».
 
 
Спектакль "Доктор Айболит и его звери" получился масштабным - в 40-минутной постановке задействованы 23 актёра. При этом многие играют несколько ролей. Элина Эсаулова - бабочка, волк и обезьянка.

Кировские «Фантазеры» покорили международную сценуЭЛИНА ЭСАУЛОВА:
- Больше всего мне понравилась роль обезьяны.
- Почему?
- Потому что там много движений разных, и весело очень было.
 
 
На фестивале дети были заняты не только в спектакле, уже сольно они читали стихи и прозу, и практически все удостоились признания жюри. Илья Деришев выбрал "Балладу о старшем брате" Ольги Берггольц.

Кировские «Фантазеры» покорили международную сценуИЛЬЯ ДЕРИШЕВ:
«Мне его дали, и я сразу же понял, что хоть я и такой малюська, но могу выдать себя, прямо выдать весь свой гнев, доказать, что я не маленький».

- Смотри! Я пока буду очень добрый! Но дальше... Ксения Андреевна высвободилась, сделала шаг вперёд и сказала: "Ребята, этот человек хочет, чтобы мы сказали ему, где находятся наши партизаны.

Дарья Тетёркина читала отрывок из рассказа Льва Кассиля "У классной доски" и завоевала диплом I степени.

Кировские «Фантазеры» покорили международную сценуДАРЬЯ ТЕТЁРКИНА:
«Честно, я очень волновалась за сценой, мне было так страшно, что в какой-то момент мне просто хотелось уйти и не выступать, но всё было хорошо, когда я вышла на сцену, и не ожидала, что будет лауреат I степени, я была очень рада».

Практически полдня дети были на сцене.

Кировские «Фантазеры» покорили международную сценуЕКАТЕРИНА СКОРОБОГАТЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДМШ №2:
«Поскольку эти же ребята, которые задействованы были в спектакле, они же выступали и как сольники, такие маленькие промежутки, перерывы, чтобы переодеться, перезагримироваться, войти в образ и справиться ещё с волнением, не перепутав двери, чтобы не войти вместо сцены не в зрительный зал влететь».
 
 
Музыкально-театральному отделению в музыкальной школе №2 - 17 лет, за это время был поставлен не один десяток спектаклей, юные театралы - частые гости фестивалей и конкурсов. Все пробовали свои силы в городских и областных конкурсах. Но такой успех - впервые.

Кировские «Фантазеры» покорили международную сценуЕЛЕНА КАТЕРИНЧУК, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА "ФАНТАЗЁРЫ" ДМШ №2:
«Мы заняли большое количество мест, привезли огромное количество кубков и призов по сценической речи. Вот это впервые! Наши дети рассказывали различные стихи и прозу, и все получили достойные награды».
 
 
Судейство было открытым, сразу после выступления жюри выставляли оценки, не нужно было ждать конца конкурса и волноваться за результат. Председателем жюри был педагог знаменитого театрального института имени Щукина, актёр Иван Горшков.

ЕКАТЕРИНА СКОРОБОГАТЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДМШ №2:
«После награждения проходил мастер-класс от него, полуторачасовой, с таким вовлечением, дети были просто в восторге, потому что так интересно даются, совершенно под другим углом, какие-то эти же задания, которые мы проходим, но преподаватели уровня Щукинки, они как-то совершенно по-другому это подают - все были в восторге».

Фестиваль "Хрустальное сердце мира" собрал почти 7 тысяч участников из разных уголков России. Было представлено 302 номера в различных номинациях: театральном, цирковом, инструментальном искусстве, хореографии и вокале. И призы за лучшую женскую и мужскую роли достались кировчанам: наша пара работала в дуэте - крокодил и обезьянка Чичи. Счастливых артистов встречали в Кирове бурными аплодисментами.


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