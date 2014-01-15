Кировские «Фантазеры» покорили международную сцену

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"Фантазёры" музыкальной школы №2 вернулись из Нижнего Новгорода с наградами Международного конкурса-фестиваля.

- Нет никого на свете злей, чем злой разбойник Бармалей, ахаххаха.

«Это один из первых моих театральных опытов, потому что ранее мне не доводилось участвовать в спектаклях такого размаха, и, я думаю, что у меня вполне получилось».

- Потому что там много движений разных, и весело очень было.

«Поскольку эти же ребята, которые задействованы были в спектакле, они же выступали и как сольники, такие маленькие промежутки, перерывы, чтобы переодеться, перезагримироваться, войти в образ и справиться ещё с волнением, не перепутав двери, чтобы не войти вместо сцены не в зрительный зал влететь».

«Мы заняли большое количество мест, привезли огромное количество кубков и призов по сценической речи. Вот это впервые! Наши дети рассказывали различные стихи и прозу, и все получили достойные награды».

В жизни Рома Рублёв совсем не такой грозный, хотя роли злодеев его всегда привлекали. Он уверен, его Бармалей впечатлил жюри. Театром Роман занимается давно и хочет связать с ним свою жизнь.Противоположность злодею, как в театре, так и в реальности - добрый доктор Айболит, лечащий животных.Спектакль "Доктор Айболит и его звери" получился масштабным - в 40-минутной постановке задействованы 23 актёра. При этом многие играют несколько ролей. Элина Эсаулова - бабочка, волк и обезьянка.На фестивале дети были заняты не только в спектакле, уже сольно они читали стихи и прозу, и практически все удостоились признания жюри. Илья Деришев выбрал "Балладу о старшем брате" Ольги Берггольц.Дарья Тетёркина читала отрывок из рассказа Льва Кассиля "У классной доски" и завоевала диплом I степени.Практически полдня дети были на сцене.Музыкально-театральному отделению в музыкальной школе №2 - 17 лет, за это время был поставлен не один десяток спектаклей, юные театралы - частые гости фестивалей и конкурсов. Все пробовали свои силы в городских и областных конкурсах. Но такой успех - впервые.Судейство было открытым, сразу после выступления жюри выставляли оценки, не нужно было ждать конца конкурса и волноваться за результат. Председателем жюри был педагог знаменитого театрального института имени Щукина, актёр Иван Горшков.Фестиваль "Хрустальное сердце мира" собрал почти 7 тысяч участников из разных уголков России. Было представлено 302 номера в различных номинациях: театральном, цирковом, инструментальном искусстве, хореографии и вокале. И призы за лучшую женскую и мужскую роли достались кировчанам: наша пара работала в дуэте - крокодил и обезьянка Чичи. Счастливых артистов встречали в Кирове бурными аплодисментами.