В ДХШ подвели итоги конкурса "Наследники Васнецовых"

В Детской художественной школе подвели итоги конкурса "Наследники Васнецовых". Юные художники во время пленэра должны были написать несколько работ. Кто стал победителем?
У художников свои приемы. Если чего-то на картине не видно, это не значит, что этого нет. Вика Силиня говорит, что в ее работе не обошлось без неба. Зритель увидит сверху только листву и ошибется.
ВИКА СИЛИНЯ, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "НАСЛЕДНИКИ ВАСНЕЦОВЫХ":
«Надо сначала нарисовать небо, если даже его не видно. Чтобы листва, она пропускает сзади себя план».
А вот на картине Ксении Эверт небо увидит и зритель. Эту работу девушка написала за полчаса. Использовала акварель. Самое трудное было передать игру света и тени.
КСЕНИЯ ЭВЕРТ, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "НАСЛЕДНИКИ ВАСНЕЦОВЫХ":
«Передать эту сторону. И передача теней от деревьев. Главное передать то настроение и то солнце, которое было в тот момент, когда мы писали».
Эти работы были написаны на пленэре. Участникам конкурса "Наследники Васнецовых" отводилось максимум полтора часа, чтобы создать свою работу. В конкурсе участвовали, как преподаватели художественных школ, так и их ученики. Жюри выбрало лучшие работы.
МАРИЯ ВАЧЕВСКИХ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«У нас победителей шесть. Четыре ученика и двое преподавателей».
Всего в конкурсе "Наследники Васнецовых" участвовали 13-ть детей и шесть преподавателей.
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