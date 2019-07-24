Огуречная столица: в Истобенске прошёл 23й фестиваль юмора, творчества и хруста.

В Оричевском районе вновь отметили традиционный летний праздник «Истобенский огурец». Фестиваль народного творчества и юмора в этом году прошел в 23-й раз.
Внешне истобенский огурец ничем не отличается от выращенных в других регионах. Один секрет - по уходу - не скрывает никто. Это умение, опыт и удивительное трудолюбие.
ВЕРА ЯРЫГИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ИСТОБЕНСКА:
«Огурцы любят тепло, солнце и, конечно, любовь, чтобы за ними и прополочка, и рыхление, и полив, и сбор урожая, как ты к огурцу, так и он к тебе».
У каждого жителя - свои фирменные рецепты засолки. И еще несколько лет назад всё держалось в строжайшем секрете. Сейчас уникальные условия хранения уже не скрывают: обязательно - в деревянных бочках и в речках с ключевой водой.
ГАЛИНА ГУЛИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ИСТОБЕНСКА:
«У нас речки такие сделаны, выкопано, обито досками, вот туда погружаем, их топим, и они даже зимой не замерзают, лед над бочками, зимой достаешь, долбишь этот лед, и они прекрасные, в этих - не дышат, в деревянных они, видимо, хорошо сохраняются».
Знаменитыми истобенскими огурцами это село прославилось по всей России. Фестиваль, посвященный зеленому овощу, проходит на вятской земле уже в 23-й раз. На праздник в огуречную столицу стремятся многие. Всегда с радостью приветствует земляков уроженец Оричевского района летчик-космонавт Виктор Савиных.
ВИКТОР САВИНЫХ, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ СССР, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Раньше не было теплиц, были только грядки, за ними надо было ухаживать, мы, пацаны, таскали ведра, поливали, после этого ходили вот такие, поэтому труд огромный, чтобы вырастить огурцы, чтобы их засолить, сохранить».
Каждый раз организаторы придумывают что-то новое. На 18-летие символ праздника отправляли в армию, потом женили, проводили избирательную кампанию.
Но одна традиция остается неизменной - коллективная засолка бочки. Фестиваль «Истобенский огурец» направлен и на сохранение культурных традиций. Он позволяет поддержать народное творчество, а также художественные промыслы и ремесла. Жители Истобенска умеют, и трудиться, и веселиться от души. И всегда рады новым гостям, которые тоже могут поделиться своими рецептами.
ТАТЬЯНА ПЕСКИЧЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Я солю их в пакете, малосольные, порежешь, солью посыплешь, и в холодильник, и на второй день можно есть».
С утра и до позднего вечера Истобенск отмечал праздник огурца. Звучали песни и шутки, посвященные виновнику торжества, прошли мастер-класс по засолке и чемпионат по огуречному хрусту. Игры, конкурсы, народные забавы, каждый мог найти занятие по душе.