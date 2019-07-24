Огуречная столица: в Истобенске прошёл 23й фестиваль юмора, творчества и хруста.

В Оричевском районе вновь отметили традиционный летний праздник «Истобенский огурец». Фестиваль народного творчества и юмора в этом году прошел в 23-й раз.Внешне истобенский огурец ничем не отличается от выращенных в других регионах. Один секрет - по уходу - не скрывает никто. Это умение, опыт и удивительное трудолюбие.У каждого жителя - свои фирменные рецепты засолки. И еще несколько лет назад всё держалось в строжайшем секрете. Сейчас уникальные условия хранения уже не скрывают: обязательно - в деревянных бочках и в речках с ключевой водой.Знаменитыми истобенскими огурцами это село прославилось по всей России. Фестиваль, посвященный зеленому овощу, проходит на вятской земле уже в 23-й раз. На праздник в огуречную столицу стремятся многие. Всегда с радостью приветствует земляков уроженец Оричевского района летчик-космонавт Виктор Савиных.Каждый раз организаторы придумывают что-то новое. На 18-летие символ праздника отправляли в армию, потом женили, проводили избирательную кампанию.Но одна традиция остается неизменной - коллективная засолка бочки. Фестиваль «Истобенский огурец» направлен и на сохранение культурных традиций. Он позволяет поддержать народное творчество, а также художественные промыслы и ремесла. Жители Истобенска умеют, и трудиться, и веселиться от души. И всегда рады новым гостям, которые тоже могут поделиться своими рецептами.С утра и до позднего вечера Истобенск отмечал праздник огурца. Звучали песни и шутки, посвященные виновнику торжества, прошли мастер-класс по засолке и чемпионат по огуречному хрусту. Игры, конкурсы, народные забавы, каждый мог найти занятие по душе.