Прямой эфир
30 авг 10:00 31 августа откроют движение по путепроводу в Чистые пруды. 31 авг 13:50 В Кирове открыли путепровод в Чистые пруды (ВИДЕО). 30 авг 14:37 В Кирове полиция нашла горе-мать, бросившую на улице 2-летнего сына. 29 авг 18:20 В Слободском районе «Мицубиси L-200» столкнулся с фурой. 02 сен 14:47 Фильм ГТРК Вятка стал победителем II Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Золотое кольцо России». 29 авг 11:34 Жители Кировской области получили за заслуги государственные награды 29 авг 17:00 В Вахрушах обустраивают контейнерные площадки 02 сен 19:30 Вести. Киров (Россия-24) 02.09.2019 30 авг 21:30 Вятскому Спасскому собору исполнилось 250 лет 29 авг 15:16 Кировчане заплатят налоги на имущество по новой форме
10°C
$
66,5
73,06
04 сентября 20:26
04 сен 17:24 В Кирове открылась выставка работ Васнецовского пленэра прошлых лет 04 сен 17:21 ГТРК «Вятка» поможет детям из интерната найти наставников 04 сен 17:16 Суд допросил архитектора застройки земли в парке Победы 04 сен 17:13 В Нагорске два месяца нарушено водоснабжение 04 сен 15:04 По программе капремонта в 44 домах установят лифты 04 сен 13:00 Жители слободы Новое Сергеево жалуются на отсутствие уличного освещения. 04 сен 12:48 В Кирово-Чепецке женщина-водитель на "БМВ" врезалась в бетонные блоки. 04 сен 12:20 Нагорский фольклорный ансамбль получил гран-при на фестивале «Завалинка» 04 сен 11:58 ГФИ по Кировской области поздравил учеников Вятского колледжа культуры 04 сен 11:41 В Кирове начали работу мобильные прививочные бригады.
В Кирове открылась выставка работ Васнецовского пленэра прошлых лет

В Кирове открылась выставка работ Васнецовского пленэра прошлых лет

Сегодня, 17:24
115
Валентина Палкина

Киров готовится принять участников ежегодного Васнецовского пленэра. На этот раз он будет проходить на улицах областного центра. А уже сегодня в художественном музее можно посмотреть работы прошлых лет, созданные в Уржуме, Рябово и Лопьяле.

В своих произведениях живописцы и графики сумели в яркой образной форме передать своеобразие васнецовских мест в соответствии с собственным видением, индивидуальной творческой манерой. Картина Аллы Полковниченко из Москвы привлекла внимание и коллег, и жителей Уржума.

ОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Для того, чтобы создать эту работу, Алла забралась на одну из самых высоких точек города - пожарную каланчу, это было целое приключение».

В 2015 молодая художница из Москвы стала лауреатом премии имени Виктора и Аполлинария Васнецовых в номинации «Вдохновение». В коллекции музея есть еще один городской пейзаж, уже с улицы Ленина в Кирове.

ОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Очень интересное композиционное решение, такой пространственный ход в эту картину. И вот она нашла такое состояние, когда вроде бы небо серое, но очень светлое, воздушное, и земля перекликается с небом».

Пленэрное собрание демонстрирует разнообразие жанров, тем и мотивов, к которым обращались художники. Мастера графики, работая на натуре, обращались к различным техникам и материалам: акварель, сухая и масляная пастель, карандашный рисунок. В этом году Всероссийский Васнецовский пленэр пройдет на улицах Кирова с 10 по 25 сентября. Какие уголки города привлекут участников, узнаем совсем скоро.

ОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«В основном это художники-пейзажисты, но есть и те, кто работает в интерьере, в натюрморте, в сюжетной картине, поэтому мы надеемся, что, кроме пейзажа, будут работы, выполненные и в других жанрах».

Кроме того, в рамках пленэра выполнить свою работу на натуре смогут все желающие. Мастер-класс пройдет 19 сентября на Театральной площади.

В Кирове открылась выставка работ Васнецовского пленэра прошлых лет

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама