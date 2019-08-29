В Кирове открылась выставка работ Васнецовского пленэра прошлых лет

Киров готовится принять участников ежегодного Васнецовского пленэра. На этот раз он будет проходить на улицах областного центра. А уже сегодня в художественном музее можно посмотреть работы прошлых лет, созданные в Уржуме, Рябово и Лопьяле.
В своих произведениях живописцы и графики сумели в яркой образной форме передать своеобразие васнецовских мест в соответствии с собственным видением, индивидуальной творческой манерой. Картина Аллы Полковниченко из Москвы привлекла внимание и коллег, и жителей Уржума.
ОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Для того, чтобы создать эту работу, Алла забралась на одну из самых высоких точек города - пожарную каланчу, это было целое приключение».
В 2015 молодая художница из Москвы стала лауреатом премии имени Виктора и Аполлинария Васнецовых в номинации «Вдохновение». В коллекции музея есть еще один городской пейзаж, уже с улицы Ленина в Кирове.
ОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Очень интересное композиционное решение, такой пространственный ход в эту картину. И вот она нашла такое состояние, когда вроде бы небо серое, но очень светлое, воздушное, и земля перекликается с небом».
Пленэрное собрание демонстрирует разнообразие жанров, тем и мотивов, к которым обращались художники. Мастера графики, работая на натуре, обращались к различным техникам и материалам: акварель, сухая и масляная пастель, карандашный рисунок. В этом году Всероссийский Васнецовский пленэр пройдет на улицах Кирова с 10 по 25 сентября. Какие уголки города привлекут участников, узнаем совсем скоро.
ОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«В основном это художники-пейзажисты, но есть и те, кто работает в интерьере, в натюрморте, в сюжетной картине, поэтому мы надеемся, что, кроме пейзажа, будут работы, выполненные и в других жанрах».
Кроме того, в рамках пленэра выполнить свою работу на натуре смогут все желающие. Мастер-класс пройдет 19 сентября на Театральной площади.