В Кирове открылась выставка работ Васнецовского пленэра прошлых лет

Киров готовится принять участников ежегодного Васнецовского пленэра. На этот раз он будет проходить на улицах областного центра. А уже сегодня в художественном музее можно посмотреть работы прошлых лет, созданные в Уржуме, Рябово и Лопьяле.В своих произведениях живописцы и графики сумели в яркой образной форме передать своеобразие васнецовских мест в соответствии с собственным видением, индивидуальной творческой манерой. Картина Аллы Полковниченко из Москвы привлекла внимание и коллег, и жителей Уржума.В 2015 молодая художница из Москвы стала лауреатом премии имени Виктора и Аполлинария Васнецовых в номинации «Вдохновение». В коллекции музея есть еще один городской пейзаж, уже с улицы Ленина в Кирове.Пленэрное собрание демонстрирует разнообразие жанров, тем и мотивов, к которым обращались художники. Мастера графики, работая на натуре, обращались к различным техникам и материалам: акварель, сухая и масляная пастель, карандашный рисунок. В этом году Всероссийский Васнецовский пленэр пройдет на улицах Кирова с 10 по 25 сентября. Какие уголки города привлекут участников, узнаем совсем скоро.Кроме того, в рамках пленэра выполнить свою работу на натуре смогут все желающие. Мастер-класс пройдет 19 сентября на Театральной площади.