Талантливые дети собрались на традиционном фестивале инклюзивного творчества "Мы вместе"

В Кирове проходит уже ставший традиционным фестиваль инклюзивного творчества "Мы вместе". В этот раз у фестиваля рекордное количество участников - более двухсот детей. Чем удивляли юные таланты?Алексей Булатов приехал из Белой Холуницы. Мальчик учится в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Слабое зрение не помешало Алексею заниматься вокалом и выступать на публике. Впрочем, как и Алине Сысоевой из школы "Хрусталик". Девочка пришла на конкурс в костюме стрекозы, чтобы прочитать басню Крылова.Фестиваль инклюзивного творчества "Мы вместе" в очередной раз объединил талантливых детей, многие из которых с особенностями развития. По словам организаторов фестиваль важен, нужен и востребован. Об этом говорит и количество участников - в этом году их более двухсот.У ребят есть возможность проявить себя в нескольких номинациях: сольные, творческие номера и спектакли.Воспитанники инклюзивного детского сада № 109 приготовили спектакль "Муха Цокотуха". Малыши нарядились в насекомых - здесь есть и муха, и букашки, и злой паук, и добрый комарик. Ребята выучили наизусть стихи Чуковского и очень порадовали публику своим выступлением.В Кирове есть два детских сада, где практикуется принцип инклюзии. Когда здоровые ребята воспитываются вместе с малышами с особенностями развития. Такой подход приносит пользу и тем и другим.В этом фестивале - все победители. Они победили свои страхи и стеснения и вышли на сцену. Но самое важное, что сегодня эти дети вместе - и не важно поют они, танцуют или играют в спектакле.