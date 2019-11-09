Талантливые дети собрались на традиционном фестивале инклюзивного творчества "Мы вместе"

В Кирове проходит уже ставший традиционным фестиваль инклюзивного творчества "Мы вместе". В этот раз у фестиваля рекордное количество участников - более двухсот детей. Чем удивляли юные таланты?
- Я мечтаю поехать в Таллин, там, где воздух свеж и чист.
Алексей Булатов приехал из Белой Холуницы. Мальчик учится в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Слабое зрение не помешало Алексею заниматься вокалом и выступать на публике. Впрочем, как и Алине Сысоевой из школы "Хрусталик". Девочка пришла на конкурс в костюме стрекозы, чтобы прочитать басню Крылова.
- Кумушка, не странно ль это, да работала ль ты лето, говорит ей муравей. До того ль, голубчик было - в мягких муровах у нас песни, резвость, всякий час.
Фестиваль инклюзивного творчества "Мы вместе" в очередной раз объединил талантливых детей, многие из которых с особенностями развития. По словам организаторов фестиваль важен, нужен и востребован. Об этом говорит и количество участников - в этом году их более двухсот.
МАРИНА АНДРЕЕВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЛАБИРИНТ" Г.КИРОВ:
«Все любят танцевать, рисовать, петь и поэтому мы даем возможность всем детям без ограничений показать свои возможности, таланты».
У ребят есть возможность проявить себя в нескольких номинациях: сольные, творческие номера и спектакли.
- Слава и Сережа они играют роль тараканов.
Воспитанники инклюзивного детского сада № 109 приготовили спектакль "Муха Цокотуха". Малыши нарядились в насекомых - здесь есть и муха, и букашки, и злой паук, и добрый комарик. Ребята выучили наизусть стихи Чуковского и очень порадовали публику своим выступлением.
- Кушайте, не стесняйтесь, всех угощаю.
ЕКАТЕРИНА ШВЕЦОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №109:
«У нас необычная группа - комбинированной направленности. Группу посещают ребятки с особыми образовательными потребностями».
В Кирове есть два детских сада, где практикуется принцип инклюзии. Когда здоровые ребята воспитываются вместе с малышами с особенностями развития. Такой подход приносит пользу и тем и другим.
ВЕРА КОРОТАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТДЕЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«Мой сын, когда был маленький тоже ходил в инклюзивную группу. У меня мальчик с особенностями - с аутизмом. Мне кажется, это очень много дало как ему, так и ребятам без особенностей».
В этом фестивале - все победители. Они победили свои страхи и стеснения и вышли на сцену. Но самое важное, что сегодня эти дети вместе - и не важно поют они, танцуют или играют в спектакле.