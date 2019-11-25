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В ОДНТ прошёл областной фестиваль художественного творчества инвалидов

В ОДНТ прошёл областной фестиваль художественного творчества инвалидов

Сегодня, 17:52
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Михаил Конышев
В ОДНТ прошёл областной фестиваль художественного творчества инвалидов


В областном доме народного творчества прошёл традиционный областной фестиваль художественного творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше". На гала-концерте побывала и наша съемочная группа.

Люди с ограниченными возможностями – категория населения, требующая особого внимания и поддержки. Художественное творчество помогает им самореализоваться, адаптироваться в современной среде, поверить в свои силы и возможности. Фестиваль «Вместе мы сможем больше» проходит ежегодно на протяжении более четверти века в рамках государственной программы «Доступная среда» в два этапа. Сначала в городах области формируются творческие делегации для участия в областном этапе. Затем, проходит просмотр и отбор концертных номеров для участия в гала-концерте.

ТАТЬЯНА ГАЛАНОВА, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ":
«Я представляю номер, песню "Кукла", с которым я уже выступала на других мероприятиях и привезла этот номер сюда, показать зрителям».

Всего в фестивале принимают участие более 44 делегаций из области и города Кирова.  Люди с ограниченными возможностями здоровья покажут свои таланты в хореографии, авторских произведениях, эстрадное пение, народный вокал, декоративно-прикладное искусство. По мнению организаторов подобные мероприятия являются важнейшим событием, способствующим социокультурной реабилитации и интеграции в общество людей с инвалидностью.

АЛЕВТИНА ШАЛАГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОО "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ":
«Самое главное, что они не боятся. Такая дорога, едут за 400 км, чтобы здесь пообщаться, выступить, побыть в Кирове».

Фестиваль еще можно назвать праздником сильных и мужественных людей, которые несмотря на трудности, радуются каждой минуте жизни.
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