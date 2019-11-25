В ОДНТ прошёл областной фестиваль художественного творчества инвалидов

В областном доме народного творчества прошёл традиционный областной фестиваль художественного творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше". На гала-концерте побывала и наша съемочная группа.Люди с ограниченными возможностями – категория населения, требующая особого внимания и поддержки. Художественное творчество помогает им самореализоваться, адаптироваться в современной среде, поверить в свои силы и возможности. Фестиваль «Вместе мы сможем больше» проходит ежегодно на протяжении более четверти века в рамках государственной программы «Доступная среда» в два этапа. Сначала в городах области формируются творческие делегации для участия в областном этапе. Затем, проходит просмотр и отбор концертных номеров для участия в гала-концерте.Всего в фестивале принимают участие более 44 делегаций из области и города Кирова. Люди с ограниченными возможностями здоровья покажут свои таланты в хореографии, авторских произведениях, эстрадное пение, народный вокал, декоративно-прикладное искусство. По мнению организаторов подобные мероприятия являются важнейшим событием, способствующим социокультурной реабилитации и интеграции в общество людей с инвалидностью.Фестиваль еще можно назвать праздником сильных и мужественных людей, которые несмотря на трудности, радуются каждой минуте жизни.