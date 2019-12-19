Накануне Нового года в Герценке открылась выставка книг, посвященная "мышиной" теме в мировой литературе. Экспозицию дополняет большая коллекция забавных игрушечных мышей, которые читательница библиотеки собирала почти полвека.Каждая книга здесь — это отдельная история, так или иначе связанная с "мышиной" темой. Представлены печатные издания со всего мира последних 4 веков и от такого изобилия раритетов просто глаза разбегаются. Один из самых любопытных экспонатов, - древняя книга, на которую мыши оказали не влияние отнюдь не культурологическое.Книжную выставку дополняют мышки из игрушечной коллекции Татьяны Родыгиной. Сегодня в ее коллекции почти 400 мышей и крыс, причем, она принципиально ничего не покупает: все, что есть — это подарки.Образ мыши в мировой культуре имеет историю, которая уходит корнями в глубину веков. Из самых древних литературных примеров можно вспомнить античную поэму "Война Мышей и Лягушек". Авторство приписывают самому Гомеру. Широко известна мышь как героиня всевозможных сказок. Кстати, в русских сказках мышка почти всегда добрый и находчивый персонаж. Достаточно вспомнить «Теремок", "Репку" "Курочку Рябу". А вот в немецких сказках мышь или крыса часто становится олицетворением зла. Наиболее показательна в этом отношении рождественская сказка Гофмана "Щелкунчик или мышиный король". Так или иначе, мышь - символ многозначный, интересный, и выставка в библиотеке помогает раскрыть его с разных сторон.