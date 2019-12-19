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В Герценке открылась выставка книг, посвященная "мышиной" теме в мировой литературе

В Герценке открылась выставка книг, посвященная "мышиной" теме в мировой литературе

Вчера, 17:57
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Иван Швецов
В Герценке открылась выставка книг, посвященная


Накануне Нового года в Герценке  открылась выставка книг, посвященная "мышиной" теме в мировой литературе. Экспозицию дополняет большая коллекция забавных игрушечных мышей, которые читательница библиотеки собирала почти полвека.

Каждая книга здесь — это отдельная история, так или иначе связанная с "мышиной" темой. Представлены печатные издания со всего мира последних 4 веков и от такого изобилия раритетов просто глаза разбегаются. Один из самых любопытных экспонатов, - древняя книга, на которую мыши оказали не влияние отнюдь не культурологическое.

ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Мы знаем детский английский стишок про мышку: "Говорила мышка мышке, до чего люблю я книжки. Не могу их прочесть, но зато могу их съесть. В фондах библиотеки есть издание 16 века, которое было погрызено мышами».

Книжную выставку дополняют мышки из игрушечной коллекции Татьяны Родыгиной. Сегодня в ее коллекции почти 400 мышей и крыс, причем, она принципиально ничего не покупает: все, что есть — это подарки.

ТАТЬЯНА РОДЫГИНА, КОЛЛЕКЦИОНЕР:
«Самой старой мышке 50 лет, она из богемского стекла, ее подарил мне муж. Раньше выставочными календарям не увлекались. Просто мышка и мышка».

Образ мыши в мировой культуре имеет историю, которая уходит корнями в глубину веков. Из самых древних литературных примеров можно вспомнить античную поэму "Война Мышей и Лягушек".   Авторство приписывают самому Гомеру. Широко известна мышь как героиня всевозможных сказок. Кстати, в русских сказках мышка почти всегда   добрый и находчивый персонаж.  Достаточно вспомнить «Теремок", "Репку" "Курочку Рябу". А вот в немецких сказках мышь или крыса часто становится олицетворением зла. Наиболее показательна в этом отношении рождественская сказка Гофмана "Щелкунчик или мышиный король".  Так или иначе, мышь - символ многозначный, интересный, и выставка в библиотеке помогает раскрыть его с разных сторон.  
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