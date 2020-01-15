В Герценке представлены акварельные пейзажи Сергея Горбачева

"Земля, что дарит вдохновенье". Такой для художника Сергея Горбачева в этом году стала Хакасия - ее бескрайние просторы, горы, озера. Пейзажи с осеннего пленэра можно увидеть в выставочном зале библиотеки Герцена.
Ощущение легкости и полета - в каждом этюде, написанном «на одном дыхании». Среди лиричных произведений есть и ироничное. Художник, вдохновленный наскальными рисунками, создал свою каменную летопись.
СЕРГЕЙ ГОРБАЧЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«С юмором подошел, вот приехал в Хакасию в животе железной змеи, поселился на озере в домиках, ездил на автобусе, рисовал природу, лошадок, потом была выставка, а потом улетел на железном драконе».
«Земля, что дарит вдохновенье» - это название предложили в библиотеке. Сергей Горбачев лучше придумать не смог и признал, что это так и есть.
СЕРГЕЙ ГОРБАЧЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Чем зацепляет тот или иной край, если ты можешь это изложить словами, значит, не так он и зацепил. Я не устаю повторять, что в России нет некрасивых мест, и одно вот из них Хакасия, место моего восторга».
Коллеги отмечают, что Сергей Горбачев умеет создать монументальное произведение в небольшом формате, даже если это только этюды. На выставке представлены работы с пленэров в Хакасии, Елабуге, Пензенской и Оренбургской областях.
АЛЕКСАНДР ВЕПРИКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Сережа очень любит странствовать, путешествовать, и последняя его поездка - украшение этой выставки, это работы очень тонкие, очень продуманные, лаконичные. Для художника очень важны такие поездки, в них он находит новую нотку звучания и темперы, и новый оттенок в своей палитре».
Кстати, темпера - новое увлечение живописца. И возможности этих красок были оценены как раз на пленэрах - быстро сохнут и не так требовательны к влажности, как акварель. А еще - придают особую воздушность работам.
ЕКАТЕРИНА ЩЕПИНА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Был раньше акрил, он был более жесткий, а здесь такая мягкость в переходах, это прямо мое, то, что мне больше всего импонирует, и, конечно, у него можно поучиться трудолюбию, целеустремленности, неиссякаемой жажде жизни и творчества, которое просто каждый год удивляет фонтаном новых идей и достижений».
Что испытывал художник и как он делится своими чувствами и настроением, можно увидеть на выставке в библиотеке имени Герцена.