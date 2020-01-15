В Герценке представлены акварельные пейзажи Сергея Горбачева

"Земля, что дарит вдохновенье". Такой для художника Сергея Горбачева в этом году стала Хакасия - ее бескрайние просторы, горы, озера. Пейзажи с осеннего пленэра можно увидеть в выставочном зале библиотеки Герцена.Ощущение легкости и полета - в каждом этюде, написанном «на одном дыхании». Среди лиричных произведений есть и ироничное. Художник, вдохновленный наскальными рисунками, создал свою каменную летопись.«Земля, что дарит вдохновенье» - это название предложили в библиотеке. Сергей Горбачев лучше придумать не смог и признал, что это так и есть.Коллеги отмечают, что Сергей Горбачев умеет создать монументальное произведение в небольшом формате, даже если это только этюды. На выставке представлены работы с пленэров в Хакасии, Елабуге, Пензенской и Оренбургской областях.Кстати, темпера - новое увлечение живописца. И возможности этих красок были оценены как раз на пленэрах - быстро сохнут и не так требовательны к влажности, как акварель. А еще - придают особую воздушность работам.Что испытывал художник и как он делится своими чувствами и настроением, можно увидеть на выставке в библиотеке имени Герцена.