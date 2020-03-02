В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной

Весне посвящена новая выставка в библиотеке Грина. "Цветущий март" объединил акварельные работы двух художниц Ирины Черных и Ольги Шишкиной.Ольга Шишкина по образованию дизайнер, но любимым увлечением всегда была живопись. Акварельной техникой занимается чуть более двух лет. В своих работах ей удалось достичь ощущения легкости и экспрессии. Её акварели сочные и разнообразные. Ольга большая поклонница работы с натуры и пленэров. Говорит, только так можно почувствовать энергетику цветка.Выставка "Цветущий март" в библиотеки Грина объединила творчество сразу двух художников: Ольги Шишкиной и Ирины Черных. Они обе любят писать цветы. Причем делают это круглый год. Весной, как только наступает время первоцветов, на холсте появляются тюльпаны, нарциссы, сирень, затем их сменяют летние цветы, в зимнее время художниц вдохновляют покупные букеты и комнатные растения. Ирина Черных работает в разных техниках, но последнее время особенно увлечена акварелью. Её цветочные работы мягкие, женственные и чувственные. Говорит, настроение передают сами цветы.Выставка получилась яркой и легкой. В библиотеку не случайно пригласили именно этих художниц - уж очень хотелось организаторам в первые дни марта создать весеннее настроение для читателей.Полюбоваться цветочными работами Ирины Черных и Ольги Шишкиной можно до 28 марта.