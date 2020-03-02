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02 мар 18:07 В Кирово-Чепецком районе грузовой поезд сбил табун лошадей 02 мар 18:02 В Кирове состоялся чемпионат по фехтованию ПФО 02 мар 18:00 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот» 02 мар 17:58 Как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья 02 мар 17:56 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ 02 мар 17:54 От действий дистанционных мошенников в этом году уже пострадали сотни кировчан 02 мар 17:50 Розыск подозреваемых 02 мар 15:33 Сотрудникам заповедника «Нургуш» удалось заснять дикую норку 02 мар 15:32 В Кирове прошли веселые масленичные гулянья 02 мар 15:30 В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной
В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной

В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной

Вчера, 15:30
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Юлия Шалаева
В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной


Весне посвящена новая выставка в библиотеке Грина. "Цветущий март" объединил акварельные работы двух художниц Ирины Черных и Ольги Шишкиной.  

- Большой букет красных роз, я с него написала несколько этюдов, потом он у меня завял, я еще раз написала.
 
Ольга Шишкина по образованию дизайнер, но любимым увлечением всегда была живопись. Акварельной техникой занимается чуть более двух лет. В своих работах ей удалось достичь ощущения легкости и экспрессии.  Её акварели сочные и разнообразные. Ольга большая поклонница работы с натуры и пленэров. Говорит, только так можно почувствовать энергетику цветка.

ОЛЬГА ШИШКИНА, ХУДОЖНИК:
«Конечно натура диктует быстроту сюжета. Я работаю без карандаша, быстро, в один сеанс. Такие цветы как роза прекрасны в любом состоянии - розу можно писать и свежую, и засохшую».
 
Выставка "Цветущий март" в библиотеки Грина объединила творчество сразу двух художников: Ольги Шишкиной и Ирины Черных. Они обе любят писать цветы. Причем делают это круглый год. Весной, как только наступает время первоцветов, на холсте появляются тюльпаны, нарциссы, сирень, затем их сменяют летние цветы, в зимнее время художниц вдохновляют покупные букеты и комнатные растения. Ирина Черных работает в разных техниках, но последнее время особенно увлечена акварелью. Её цветочные работы мягкие, женственные и чувственные. Говорит, настроение передают сами цветы.

ИРИНА ЧЕРНЫХ, ХУДОЖНИК, ЧЛЕН СОЮЗА АКВАРЕЛИСТОВ РОССИИ:
«Я люблю разные цветы, любая форма цветка привлекательна, но, пожалуй, самые любимые ирисы. Такой необыкновенный экзотический цветок и растет на болоте».

Выставка получилась яркой и легкой. В библиотеку не случайно пригласили именно этих художниц - уж очень хотелось организаторам в первые дни марта создать весеннее настроение для читателей.  

ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А.С. ГРИНА:
«Очень здорово, что до сих пор акварель один из самых любимых жанров и в преддверье прекрасного праздника два удивительных художника  порадуют наших читателей».

Полюбоваться цветочными работами Ирины Черных и Ольги Шишкиной  можно до 28 марта.
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