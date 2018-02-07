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Новости / Экономика

На объектах ООО ЖК «Виктория» выявили нецелевое использование 104 млн рублей средств дольщиков.

Сегодня, 10:55 | Просмотров: 87 | Версия для печати
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Информация об этом прозвучала на совещании в министерстве строительства Кировской области, которое было посвящено ситуации на объектах ООО «ЖК «Виктория».
 
Речь шла о двух многоквартирных домах по улицам Гороховская, 81, и Мичуринская, 3. В результате проверки министерства было выявлено нецелевое расходование денежных средств дольщиков этих домов на общую сумму около 104 млн рублей. Кроме того арбитражный суд Кировской области принял к рассмотрению заявление о признании ООО «ЖК «Виктория» несостоятельным (банкротом).
 
По словам руководства компании-застройщика, в настоящее время возобновились работы по строительству трёхсекционного жилого дома по Гороховской, 81. Продолжается устройство кровли и установка недостающих оконных блоков. Сейчас уточняется перечень работ, необходимых для завершения дома. В соответствии с ним будет обновлена смета.
 
Срок сдачи дома запланирован на конец 2018 года.
 
Ситуация с объектом на Мичуринской, 3, сложнее. Сейчас проходят переговоры с поставщиками стройматериалов и техники для проведения свайных работ. В «ЖК «Виктория» планируют в ближайшее время получить средства от дольщиков, не до конца внёсших плату, и расторгнуть через суд неоплаченные договоры долевого участия.
 
Также ООО намерено вернуть денежные средства, которые по суду были взысканы с компании в пользу другой организации. Руководство ООО считает, что все было сделано незаконно и обратилось в отдел по борьбе с экономическими преступлениями при УМВД.
 
Кроме того, на совещании открылись целый ряд других интересных подробностей.
 
По информации дольщиков, на сегодня директор ООО «ЖК «Виктория» фактически является единственным сотрудником компании и мощностей на завершение объекта у него нет. А объект по улице Гороховской дольщики охраняют за свой счёт.
 
В минстрое посчитали представленный руководством ООО "ЖК "Виктория" отчёт неудовлетворительным и поручили в течение 10 дней предоставить в министерство подробный график мероприятий по завершению строительства объектов и определить новые, реалистичные сроки их сдачи.
 
Следующая встреча по объектам запланирована на конец февраля.


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