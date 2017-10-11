Дольщики долгостроя на улице Зянкина, 9, скоро получат ключи от обещанных квартир.
Министерство строительства Кировской области провело совещание по завершению строительства многоквартирного дома по ул. Зянкина, 9.
Ранее участники долевого строительства этого объекта были признаны обманутыми. Разрешение на строительство 19-этажного дома ООО «Полет» получило в 2014 году. Передача жилья участникам долевого строительства была запланирована на четвертый квартал 2016-го.
Но в срок застройщик не уложился. Дата сдачи объекта в последний раз была перенесена на первый квартал этого года.
В реестре обманутых дольщиков по этому дому числилось 39 человек.
Минстрой Кировской области помог застройщику решить проблемы с оплатой технологического присоединения дома к инженерным сетям. ООО «Полет» завершило все работы, и региональный Госстройнадзор провел итоговую проверку по данному объекту. В правах восстановлены все 39 дольщиков, состоявших в реестре.
С 2012 по 2016 годы правительство Кировской области с помощью собственных ресурсов решило проблемы 920 обманутых дольщиков, завершив строительство 18 проблемных объектов на общую сумму около 970 млн рублей.
В декабре 2016 года в Кирове сдали дом по пер. 2-му Хлыновскому, 1, в апреле 2017 года - до по ул. Зянкина, 13.
По поручению губернатора Игоря Васильева в области приняты законы, дающие правительству возможность достраивать проблемные объекты, привлекая на конкурсной основе новые строительные компании. Застройщики также могут предоставить денежные средства либо квартиры дольщикам в других домах.
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