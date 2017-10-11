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Новости / Экономика

Дольщики долгостроя на улице Зянкина, 9, скоро получат ключи от обещанных квартир.

Сегодня, 14:24 | Просмотров: 135 | Версия для печати
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Министерство строительства Кировской области провело совещание по завершению строительства многоквартирного дома по ул. Зянкина, 9.
 
Ранее участники долевого строительства этого объекта были признаны обманутыми. Разрешение на строительство 19-этажного дома ООО «Полет» получило в 2014 году. Передача жилья участникам долевого строительства была запланирована на четвертый квартал 2016-го.
 
Но в срок застройщик не уложился. Дата сдачи объекта в последний раз была перенесена на первый квартал этого года.
 
В реестре обманутых дольщиков по этому дому числилось 39 человек.
 
Минстрой Кировской области помог застройщику решить проблемы с оплатой технологического присоединения дома к инженерным сетям. ООО «Полет» завершило все работы, и региональный Госстройнадзор провел итоговую проверку по данному объекту. В правах восстановлены все 39 дольщиков, состоявших в реестре.
 
С 2012 по 2016 годы правительство Кировской области с помощью собственных ресурсов решило проблемы 920 обманутых дольщиков, завершив строительство 18 проблемных объектов на общую сумму около 970 млн рублей.
 
В декабре 2016 года в Кирове сдали дом по пер. 2-му Хлыновскому, 1, в апреле 2017 года - до по ул. Зянкина, 13.
 
По поручению губернатора Игоря Васильева в области приняты законы, дающие правительству возможность достраивать проблемные объекты, привлекая на конкурсной основе новые строительные компании. Застройщики также могут предоставить денежные средства либо квартиры дольщикам в других домах.


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