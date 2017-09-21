В Кирове заместителя директора АТП подозревают в афере на 23 млн рублей.

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Следственной частью Следственного управления УМВД России по Кировской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств у кировского автотранспортного предприятия при поставке ГСМ для нужд данной организации.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проведенных сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области мероприятий. По версии следствия, летом 2014 года зам. гендиректора кировского автотранспортного предприятия и представители двух фирм-поставщиков договорились о поставках более дешевых и низкокачественных нефтепродуктов, чем предусмотрено договором.

Под видом дизтоплива предприятию поставлялись судовое и печное бытовое топливо, использование которых приводит к повышенному уровню загрязнения атмосферы. Если пояснять более конкретно: на городских маршрутах появились пассажирские автобусы, испускающие едкий черный дым, на который кировчане неоднократно жаловались в соцсетях.

В общей сложности за два года организация получила низкокачественные нефтепродукты на общую сумму более 236 миллионов рублей. Разница между этой суммой и стоимостью закупки топлива составила более 23 миллионов рублей, которые злоумышленники похитили.

Расследование уголовного дела в отношении двух фигурантов завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Третий подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск и материалы по нему выделены в отдельное производство.

по информации УМВД по Кировской области