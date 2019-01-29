СКР: в деле беглого депутата Дмитрия Никулина появился новый эпизод.

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Следователи выявили новый эпизод преступной деятельности вероятного организатора многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной».

В 2013 году Дмитрий Никулин, Анатолий Ганьба и Александр Рыболовлев, используя свое служебное положение, совершили хищение 20 млн рублей, принадлежащих ООО «Электронный проездной», в рамках реализации программы «Мама, я пришел!».

По версии следствия, из общей похищенной суммы Никулин с помощью различных финансовых схем легализовал 7,3 млн рублей.

В настоящее время Анатолий Ганьба находится под стражей в СИЗО. Александр Рыболовлев переведен под домашний арест. Дмитрий Никулин сумел за месяц до возбуждения в отношении него уголовного дела скрыться в неизвестном направлении. Депутат объявлен в розыск.

Его вероятное местонахождение устанавливается. Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области