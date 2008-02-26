Здания Малмыжской школы № 2 не соответствуют современным требованиям
Вчера, 17:47 | Просмотров: 166 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Старейшая школа района. Это двухэтажное здание было возведено еще при жизни царя Александра Второго. В позапрошлом веке здесь располагалась женская гимназия. Позднее она превратилась в среднюю школу номер два.
ГАЛИНА ЗОРИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 2 Г. МАЛМЫЖА:
«В школе обучаются 420 детей на данный момент. Это и центр города Малмыжа, близлежащие районы. Из села приезжают дети учится. Это школа со своими традициями».
ГАЛИНА ЗОРИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 2 Г. МАЛМЫЖА:
«Школа находится в двух приспособленных зданиях, которые расположены в двух километрах детям ходить очень неудобно в спортивный зал и в кабинет технологии. Это создает проблемы в образовательном процессе, в расписании».
ВЯЧЕСЛАВ КОШКИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА:
«В течении десяти лет мы планируем построить эту школу, приняли решение, у нас районной думой выделены деньги на приобретение проекта. Мы нашли современный проект, который соответствует всем санитарным нормам».
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вторая школа переедет сюда в поселок ремзавода ее нужд сейчас выделяется 4 гектара земли. На этом месте сейчас располагается заброшенный стадион. Отметим, когда здесь появится новая школа, у нее будет 2 спортивные площадки».
ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВ, ГЛАВА МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА:
«Будем просить правительство области, что бы нам помогли с выделением средств на 18й-19й годы, что бы город Малмыж имел типовую школу. Район перспективный, я хотел бы это отметить. Мы хотим жить, работать, но без школы это невозможно».
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