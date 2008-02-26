Здания Малмыжской школы № 2 не соответствуют современным требованиям

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«В школе обучаются 420 детей на данный момент. Это и центр города Малмыжа, близлежащие районы. Из села приезжают дети учится. Это школа со своими традициями».

«Школа находится в двух приспособленных зданиях, которые расположены в двух километрах детям ходить очень неудобно в спортивный зал и в кабинет технологии. Это создает проблемы в образовательном процессе, в расписании».

«В течении десяти лет мы планируем построить эту школу, приняли решение, у нас районной думой выделены деньги на приобретение проекта. Мы нашли современный проект, который соответствует всем санитарным нормам».

«Вторая школа переедет сюда в поселок ремзавода ее нужд сейчас выделяется 4 гектара земли. На этом месте сейчас располагается заброшенный стадион. Отметим, когда здесь появится новая школа, у нее будет 2 спортивные площадки».

«Будем просить правительство области, что бы нам помогли с выделением средств на 18й-19й годы, что бы город Малмыж имел типовую школу. Район перспективный, я хотел бы это отметить. Мы хотим жить, работать, но без школы это невозможно».

В Малмыжской школе № 2 уроки проходят в зданиях, которые не соответствуют современным требованиям. Кроме того, у детей нет спортзала для занятий физкультурой. В планах местных властей - строительство новой школы, но без помощи властей региона решить вопрос будет сложно.Старейшая школа района. Это двухэтажное здание было возведено еще при жизни царя Александра Второго. В позапрошлом веке здесь располагалась женская гимназия. Позднее она превратилась в среднюю школу номер два.Богатая история учебного заведения неразрывно связана с этими стенами. Но в двадцать первом веке получать знания в таких условиях - опасно. Так считают и надзорные органы, и простые жители Малмыжа. Деревянное здание теперь закрыто для учеников. И 400 с лишним человек учатся в других помещениях школы, построенных в семидесятые годы прошлого века.На физкультуру ученики ходят в детскую спортшколу, в родной школе просто нет спортзала, как и кабинета труда для мальчиков. Решить проблему можно только одним способом, говорят местные власти, - строить новую школу.Согласно проекту школе придется переехать. Сейчас она находится в центре Малмыжа на площади в гектар. Этого явно недостаточно для современной школы.Построить новое здание для второй школы планируется через три года.Новое здание второй школы будет рассчитано на 500 учеников.