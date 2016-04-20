В Кировской области построят три новых школы.

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На строительство учебных заведений регион получит из федерального центра более 1 млрд рублей.

Планируется, что к 2020 году откроются три учебных заведения в Кирове и Зуевке. В 2018 году начнёт работу школа в микрорайоне Урванцево г. Кирова. К 2020 году построят школы в микрорайоне Чистые пруды г. Кирова и в г. Зуевке.

В частности, на строительство школы в микрорайоне Урванцево направят более 600 млн рублей. Из них 373 млн рублей поступят из федерального бюджета, остальные средства предоставят областной и муниципальный бюджеты.

Школа в микрорайоне Чистые пруды будет построена по типовому проекту и включит в себя физкультурно-оздоровительный комплекс и футбольное поле. Из федерального бюджета на её строительство направят более 673 млн рублей, из областного - более 33 млн рублей.

Также в ближайшее время начнутся строительные работы в г. Зуевке. Участок под строительство уже передан застройщикам. В новых классах будут учиться 825 учеников.