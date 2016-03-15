В Кирове прошла апробация новых технологий при проведении ЕГЭ

Поделиться новостью:

В России прошла апробация новых технологий при проведении ЕГЭ. В нашем регионы были задействованы 6 пунктов проведения экзаменов.

Лариса Добриянова, корреспондент:

"Мы находимся в кировской школе №60, где уже в марте пройдет досрочный период ЕГЭ. Напомню, что в этом году, во всей России тестирование должно пройти с применением новых технологий. Новшество заключается в том, что все экзаменационные документы, такие как бланки ответов или контрольные измерительные материалы будут печататься прямо на местах, а не привозиться в запечатанных конвертах заранее. Это позволит дополнительно обеспечить чистоту экзамена."



Для того, чтобы тестирование прошло в подобном формате, аудитории должны быть оборудованы специальной техникой — принтерами, сканерами и автоматизированными рабочими местами. Этот кабинет не стал исключением, и таких в области сегодня работает 18.

Николай Шалагинов, директор КОГАУ «Центр оценки качества образования»:

"Сегодня у нас работает 6 пунктов проведения экзаменов, 18 аудиторий. Чуть более 250 человек планировали сдавать экзамен. Все аудитории готовы к проведению экзамена, все оснащены принтерами, автоматизированными рабочими местами, все организаторы прошли обучение."



Новая система доставки тестовых заданий исключает ситуации, когда к документам получают доступ третьи лица. Экзаменационный пункт также получает конверт, только теперь в нем находится диск с зашифрованной информацией.



Сергей Скорняков, ведущий инженер-программист школы № 60 г. Кирова:

"Носитель с информацией защищен ключом шифрования, который скачивается именно с федерального портала, к которому имеют доступ только технические специалисты данной организации. Все это находится под видеонаблюдением. Никаких посторонних лиц в учреждении нет."

По словам самих учеников, пришедших сегодня на опробацию, лично для них нет никакой разницы в том, каким именно способом они получат билет. Они, как и все выпускники этого года, волнуются перед экзаменами и решили проверить свобственные знания. В 2018 году сдавать тест ЕГЭ намерены больше 6-ти тысяч учеников. Досрочный этап тестирования начинается 21 марта, основной — 28 мая.