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Кировские школьники сдали первый ЕГЭ. Выпускникам предстояло показать свои знания по географии или информатике.Первый экзамен - всегда самый волнительный. Особенно если от него зависит поступление в вуз. С собой в аудиторию можно пронести только самое необходимое.Анна Суворова планирует стать экологом. Ей нужен хороший результат. Сдать географию необходимо минимум на 80-т баллов. На это у Анны есть три часа. А вот Данил Бурдаев просто любит географию. Поэтому и решил выбрать экзаменом именно этот предмет.В 60-й школе географию сегодня сдают 170 школьников. На входе в пункт сдачи ЕГЭ школьников обыскивают с металлоискателем. Как всегда меры безопасности - повышенные.Видеокамеру установлены во всех аудиториях. За школьниками наблюдают сотни глаз. В Кирове - это специалисты министерства образования и общественные наблюдатели.География не самый популярный экзамен, отмечают специалисты. Сегодня же сдают информатику. На эти два предмета всего заявились более шести сотен школьников.