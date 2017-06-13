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Новости / Образование

Кировские школьники сдали первый ЕГЭ

Сегодня, 12:17 | Просмотров: 115 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировские школьники сдали первый ЕГЭ. Выпускникам предстояло показать свои знания по географии или информатике.

Первый экзамен - всегда самый волнительный. Особенно если от него зависит поступление в вуз. С собой в аудиторию можно пронести только самое необходимое.

Кировские школьники сдали первый ЕГЭАННА СУВОРОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №20:
«Калькулятор, ручка, транспортир, линейка и паспорт».

Анна Суворова планирует стать экологом. Ей нужен хороший результат. Сдать географию необходимо минимум на 80-т баллов. На это у Анны есть три часа. А вот Данил Бурдаев просто любит географию. Поэтому и решил выбрать экзаменом именно этот предмет.

Кировские школьники сдали первый ЕГЭДАНИЛ БУРДАЕВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №52:
«Есть некое волнение. Первое ЕГЭ в этом году. Своими силами приходилось подготавливаться. Как и по остальным предметам».

В 60-й школе географию сегодня сдают 170 школьников. На входе в пункт сдачи ЕГЭ школьников обыскивают с металлоискателем. Как всегда меры безопасности - повышенные.

Кировские школьники сдали первый ЕГЭОЛЬГА КРИЧАНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ №9422:
«В пункте проведения экзамена ведется видеонаблюдение. Работает металлодетектор. Во всех аудиториях камеры уже работают на трансляцию и на запись».

Видеокамеру установлены во всех аудиториях. За школьниками наблюдают сотни глаз. В Кирове - это специалисты министерства образования и общественные наблюдатели.

Кировские школьники сдали первый ЕГЭНИКОЛАЙ ШАЛАГИНОВ, ДИРЕКТОР КОГАУ "ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ":
«Он-лайн наблюдатели, ежедневно будет достаточно большой контингент. В режиме реального времени наблюдают за ходом экзамена. О возможных нарушениях, они должны ставить метки. Таким образом, информация должна проверяться».

География не самый популярный экзамен, отмечают специалисты. Сегодня же сдают информатику. На эти два предмета всего заявились более шести сотен школьников.


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