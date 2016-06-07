Кировчане отметили день рождения Пушкина и праздник русского языка

Если бы пришлось определять день Праздника русской культуры, то лучшего дня, чем сегодня - дня рождения Пушкина - и искать бы не пришлось! Как отметили 6 июня в библиотеке, которая носит имя великого поэта? И почему именно Пушкин стал знаменем русской культуры, как Шевченко - украинской, Шекспир - английской, а Данте - итальянской?
- C каких слов начинается сказка о попе и работнике его Балде? А? Вопрос на засыпочку? А?
- Жил-был поп, толоконный лоб!
- Кто там подсказывает? Сейчас удалю!
Актриса Елена Суханова в роли старухи из сказки о Рыбаке и рыбке задает ребятам вопросы на знание текстов Пушкина. Звучит много шуток и ребята отвечают, в основном, правильно. Воплотиться в роль пушкинской героини было даже интересно. Старуха получилась добрая и весёлая, немного не такая как в сказке, но это и к лучшему - детям нравится.
ЕЛЕНА СУХАНОВА:
«Я люблю Пушкина, в первую очередь, за его сказки, а о стихах и говорить нечего!».
Пушкину сегодня исполнилось 219 лет. Казалось бы, его от современных детей отделяет бездна, больше двух веков. Но это не мешает любящим чтение ценить его творчество.
ЕСЕНИЯ ОВЕЧКИНА:
«Мне нравится "Пиковая дама", потому что автор держит читателя в напряжении всё время».
Пушкин - гений возвышения, он во всём искал наивысшие проявления: в любви, в дружбе, в печали, в радости, в военной доблести. Всем, кто считает русский своим родным языком необходимо постараться хоть немного пройти вместе с Пушкиным по путям, оставленным им для потомков в своем творчестве. Ведь это первый поэт, который открывается нам в детстве и остается с нами до смерти.
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