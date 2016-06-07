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Новости / Образование

Кировчане отметили день рождения Пушкина и праздник русского языка

Сегодня, 17:41 | Просмотров: 99 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Если бы пришлось определять день Праздника русской культуры, то лучшего дня, чем сегодня - дня рождения Пушкина - и искать бы не пришлось! Как отметили 6 июня в библиотеке, которая носит имя великого поэта? И почему именно Пушкин стал знаменем русской культуры, как Шевченко - украинской, Шекспир - английской, а Данте - итальянской?

- C каких слов начинается сказка о попе и работнике его Балде? А? Вопрос на засыпочку? А?
- Жил-был поп, толоконный лоб!
- Кто там подсказывает? Сейчас удалю!

Актриса Елена Суханова в роли старухи из сказки о Рыбаке и рыбке задает ребятам вопросы на знание текстов Пушкина. Звучит много шуток и ребята отвечают, в основном, правильно. Воплотиться в роль пушкинской героини было даже интересно. Старуха получилась добрая и весёлая, немного не такая как в сказке, но это и к лучшему - детям нравится.

Кировчане отметили день рождения Пушкина и праздник русского языкаЕЛЕНА СУХАНОВА:
«Я люблю Пушкина, в первую очередь, за его сказки, а о стихах и говорить нечего!».
 
 
Пушкину сегодня исполнилось 219 лет. Казалось бы, его от современных детей отделяет бездна, больше двух веков. Но это не мешает любящим чтение ценить его творчество.

Кировчане отметили день рождения Пушкина и праздник русского языкаЕСЕНИЯ ОВЕЧКИНА:
«Мне нравится "Пиковая дама", потому что автор держит читателя в напряжении всё время».
 
 
Пушкин - гений возвышения, он во всём искал наивысшие проявления: в любви, в дружбе, в печали, в радости, в военной доблести. Всем, кто считает русский своим родным языком необходимо постараться хоть немного пройти вместе с Пушкиным по путям, оставленным им для потомков в своем творчестве. Ведь это первый поэт, который открывается нам в детстве и остается с нами до смерти.


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