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Новости / Образование

В Кирове выбрали учителя года

14 февраля 2019 12:03 | Просмотров: 258 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове выбрали учителя года. Напомним, что городской конкурс среди педагогов проходит с 2007 года. Кто в этот раз представит учительское сообщество на областном конкурсе?

Позади - бессонные ночи в течение нескольких суток. Сегодня учитель химии из 48-й школы может забыть все переживания. Елена Бондаренко работает педагогом уже более десяти лет. За это время стала профессионалом. И вот теперь она - победитель городского конкурса "Учитель года". Победа далась с трудом, Елена Бондаренко до последнего не могла поверить, что стала лучшей.

В Кирове выбрали учителя года ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО, ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА":
«В этом году были очень достойные соперники. Соперниками их нельзя назвать, мы учителя. Мы все друзья. Мы все друг другу помогаем. Они были достойны. Они же лучшие из своих школ».
 
 
Всего на звание "учитель года" претендовали шесть педагогов. Трое работают в школе, остальные в детских садах. Конкурс проходил в течении трех дней.

В Кирове выбрали учителя года ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Эти дни пролетели, конечно, очень быстро, но, я думаю, они были такими насыщенными и такими волнительными для участников, что они будут долго-долго эти дни вспоминать».
 
 
За три дня конкурсантам необходимо было провести открытый урок, сделать визитную карточку, провести мастер-класс, пройти ряд испытаний.

В Кирове выбрали учителя года ВЕРА ЖУЙКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА":
«Была интрига до конца. Причем, очень плотно шли конкурсанты. Был продемонстрирован очень высокий уровень педмастерства».
 
 
Победителю конкурса расслабляться нельзя. Елена Бондаренко будет защищать честь города Кирова на областном этапе.


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