В Кирове выбрали учителя года. Напомним, что городской конкурс среди педагогов проходит с 2007 года. Кто в этот раз представит учительское сообщество на областном конкурсе?
Позади - бессонные ночи в течение нескольких суток. Сегодня учитель химии из 48-й школы может забыть все переживания. Елена Бондаренко работает педагогом уже более десяти лет. За это время стала профессионалом. И вот теперь она - победитель городского конкурса "Учитель года". Победа далась с трудом, Елена Бондаренко до последнего не могла поверить, что стала лучшей.
ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО, ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА":
«В этом году были очень достойные соперники. Соперниками их нельзя назвать, мы учителя. Мы все друзья. Мы все друг другу помогаем. Они были достойны. Они же лучшие из своих школ».
Всего на звание "учитель года" претендовали шесть педагогов. Трое работают в школе, остальные в детских садах. Конкурс проходил в течении трех дней.
ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Эти дни пролетели, конечно, очень быстро, но, я думаю, они были такими насыщенными и такими волнительными для участников, что они будут долго-долго эти дни вспоминать».
За три дня конкурсантам необходимо было провести открытый урок, сделать визитную карточку, провести мастер-класс, пройти ряд испытаний. ВЕРА ЖУЙКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА":
«Была интрига до конца. Причем, очень плотно шли конкурсанты. Был продемонстрирован очень высокий уровень педмастерства».
Победителю конкурса расслабляться нельзя. Елена Бондаренко будет защищать честь города Кирова на областном этапе.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"