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Новости / Образование

Кировские школьники побывали на экскурсии в музее МЧС

Вчера, 20:47 | Просмотров: 103 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кировские школьник побывали в Вятском учебно-спасательном центре "Прометей", где узнали о профессии пожарного. Экскурсию для первоклашек из 26-й школы организовал председатель законодательного собрания Кировской области.

Подшефный класс председателя Законодательного собрания Кировской области уже побывал в театре кукол, в детском космическом центре и вот сегодня очередная поездка в Вятский учебно-спасательный центр "Прометей". Экскурсию по центру для детей начали с короткой лекции о правилах пожарной безопасности и том, по каким телефонам можно сообщить о случившемся пожаре.

- Как вызывать пожарную охрану? 01.
 
 
На территории центра есть мемориальный комплекс погибшим пожарным. Первоклассники возложили цветы к стеклянным стелам, где написаны имена героев.

Кировские школьники побывали на экскурсии в музее МЧСВЛАДИМИР МОТОВИЛОВ, НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ПУНКТА МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2018 году у нас был открыт вот этот мемориальный комплекс. И центром этого мемориального комплекса это фигура пожарного. Пожарный, после пожара отдыхает, он потушил пожар и отдыхает. Снял он каску, руки уставшие, он вспоминает своих погибших товарищей».
 
 
После возложения дети посетили музей пожарной охраны. Лестница - штурмовка и лестница - палка, последняя весом около десяти килограмм - это те немногие инструменты, которые есть в арсенале пожарных. А видавшие виды пожарные каски вызвали ОСОБЫЙ интерес у детей. Так, маленькие посетители музея знакомятся с историей пожарного дела в нашей области.

Кировские школьники побывали на экскурсии в музее МЧСЕКАТЕРИНА КРИНИЦИНА, ЭКСКУРСОВОД:
«А как выдумаете, для чего старинные каски были такие красивые, блестящие? Как вы думаете? Запоминаете. Все, что блестит, в огне меньше нагревается, идет отражение огня. Это важно на пожаре? Очень важно».
 
 
Здесь есть не только обязательные элементы боевой формы пожарных всех времен, но и самые «древние» обитатели музея. Например, набатный колокол - творение слободских мастеров Бакулевых.

ЕКАТЕРИНА КРИНИЦИНА, ЭКСКУРСОВОД:
«Наш город Хлынов полностью до уголечков выгорал 8 раз, а Москва полностью сгорала 60 раз. Страшно? А что говорить о маленьких деревеньках. Дома раньше строили из чего? Из дерева. А оно как горит? Очень хорошо и поэтому деревни сгорали до тла».
 
 
Также в музее есть пожарный ручной насос, который был изготовлен в мастерской Вятского губернского земства в 1920 году. Дети познакомились и с настоящими предметами, которые наглядно демонстрируют «причины и следствия пожара». Экипировкой современных пожарных, как они могут общаться друг с другом на пожаре.

Кировские школьники побывали на экскурсии в музее МЧСВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодняшняя экскурсия даст возможность детишкам узнать как себя вести, что нужно делать, чтобы не произошла большая беда. И то, что они возложили цветы и отдали дань уважения тем, кто ценой своей жизни спас жизни других это тоже очень важно, поэтому экскурсия для них долгожданная поэтому ребята с таким интересом и удовольствием ее проведут».

Добавим, что выставка заставляет каждого посетителя задуматься о нелегком и опасном труде пожарного-спасателя.


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