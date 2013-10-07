Кировские школьники побывали на экскурсии в музее МЧС

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- Как вызывать пожарную охрану? 01.

«В 2018 году у нас был открыт вот этот мемориальный комплекс. И центром этого мемориального комплекса это фигура пожарного. Пожарный, после пожара отдыхает, он потушил пожар и отдыхает. Снял он каску, руки уставшие, он вспоминает своих погибших товарищей».

«А как выдумаете, для чего старинные каски были такие красивые, блестящие? Как вы думаете? Запоминаете. Все, что блестит, в огне меньше нагревается, идет отражение огня. Это важно на пожаре? Очень важно».

«Наш город Хлынов полностью до уголечков выгорал 8 раз, а Москва полностью сгорала 60 раз. Страшно? А что говорить о маленьких деревеньках. Дома раньше строили из чего? Из дерева. А оно как горит? Очень хорошо и поэтому деревни сгорали до тла».

Кировские школьник побывали в Вятском учебно-спасательном центре "Прометей", где узнали о профессии пожарного. Экскурсию для первоклашек из 26-й школы организовал председатель законодательного собрания Кировской области.Подшефный класс председателя Законодательного собрания Кировской области уже побывал в театре кукол, в детском космическом центре и вот сегодня очередная поездка в Вятский учебно-спасательный центр "Прометей". Экскурсию по центру для детей начали с короткой лекции о правилах пожарной безопасности и том, по каким телефонам можно сообщить о случившемся пожаре.На территории центра есть мемориальный комплекс погибшим пожарным. Первоклассники возложили цветы к стеклянным стелам, где написаны имена героев.После возложения дети посетили музей пожарной охраны. Лестница - штурмовка и лестница - палка, последняя весом около десяти килограмм - это те немногие инструменты, которые есть в арсенале пожарных. А видавшие виды пожарные каски вызвали ОСОБЫЙ интерес у детей. Так, маленькие посетители музея знакомятся с историей пожарного дела в нашей области.Здесь есть не только обязательные элементы боевой формы пожарных всех времен, но и самые «древние» обитатели музея. Например, набатный колокол - творение слободских мастеров Бакулевых.Также в музее есть пожарный ручной насос, который был изготовлен в мастерской Вятского губернского земства в 1920 году. Дети познакомились и с настоящими предметами, которые наглядно демонстрируют «причины и следствия пожара». Экипировкой современных пожарных, как они могут общаться друг с другом на пожаре.Добавим, что выставка заставляет каждого посетителя задуматься о нелегком и опасном труде пожарного-спасателя.