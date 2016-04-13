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Новости / Образование

В Уржумском районе закрывают сельскую школу

Сегодня, 17:54 | Просмотров: 34 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В деревне Савиново Уржумского района закрывают школу. Учеников собираются возить в Шурму за 20 километров, где ребята будут жить в интернате. Не согласны с этим решением не только родители, но и все местные жители.

В Савиново - 18 учеников, в новом учебном году останется всего 14. О закрытии школы начали говорить давно, и сейчас сохранить ее уже не представляется возможным. Главная причина - недостаточность средств на фонд оплаты труда, фактические затраты в три раза превышают норматив.

В Уржумском районе закрывают сельскую школуВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ УРЖУМСКОГО РАЙОНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
«Мы предложили родителям обучение детей в средней школе с углубленным изучением отдельных предметов села Шурма, для этого открываем новый школьный маршрут, он будет 20 километров. В 17-м году до деревни Савиново построена новая дорога за 107 миллионов рублей. В этом году Шурминская школа у нас получила новый автобус, и в Шурминской школе есть интернат».
 
 
Против закрытия школы выступили все жители Савиново и ближайших деревень. Здесь уже отрезано от коммуникаций здание интерната и находящийся в нем ФАП. Если не останется школы, то и сам населённый пункт окажется на грани исчезновения. А родители не согласны с тем, что их детям придется уезжать на всю учебную неделю за 20 километров от дома.

В Уржумском районе закрывают сельскую школуОЛЬГА ПОПОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. САВИНОВО:
«У меня ребенку 11 лет, все сердце разрывается, как я своего ребенка куда-то из дома отправлю».

В Уржумском районе закрывают сельскую школуЛЮДМИЛА ТОКМАКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. САВИНОВО:
«У меня еще маленький ребенок, 5 лет, нам школу все равно надо, без школы-то как, отпусти его, маленького, беспокоиться-то».
 
 
 
Шестеро учеников и сейчас каждый понедельник больше двух часов добираются до школы из деревни Актыгашево, двоим из Никитино - поближе. Живут в интернате, а на выходные отправляются домой.

В Уржумском районе закрывают сельскую школуНАДЕЖДА ШИРЯЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. АКТЫГАШЕВО:
«В шесть подъем, в семь выходят в школу, а когда зимой заметет, Миша дома сидит, а старшие на лыжах».
 
 
И если сейчас родители на неделе могут повидаться с детьми, которые живут в интернате, то в Шурминскую школу еще за 20 километров им уже не добраться. А ребята из соседних деревень могут просто-напросто не успеть к школьному автобусу, да и в Шурме школа находится на значительном расстоянии от интерната.

В Уржумском районе закрывают сельскую школуАЛЕВТИНА РОМАНОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ИНТЕРНАТА ШКОЛЫ:
«Если в 8-20 он приедет за нами сюда, он будет в 9 часов возле школы, а у детей и еда, и одежда для переодевания, и спортивные костюмы, плюс учебники, это надо будет идти еще туда, все оставить».
 
 
Еще одна причина закрытия школы - проблема с преподавателями. Из восьми педагогов четверо уже пенсионеры, у всех - по несколько предметов, а в новом учебном году некому будет вести русский язык и литературу, информатику, ОБЖ. Окончательно судьба Савиновской школы определится после проведения экспертного совета на уровне района, где будут рассматриваться финансовый и кадровый вопросы, а также оцениваться состояние здания.


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