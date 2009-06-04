В Бошарово проходят военные сборы для десятиклассников

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«Сборы этого года отличаются тем, что мы впервые за семь лет сумели организовать и провести боевые стрельбы на территории войсковой части №44200 в Юрье».

В детском лагере "Звездный" в Бошарово стартовали военные сборы юношей-десятиклассников. Ребята на целые сутки погрузились в военную жизнь с занятиями по стрельбе, тактике и физподготовке.Угрозу с воздуха отбили. Нужно снова двигаться вперед. Сводный отряд учеников десятых классов отправился в атаку.На соседней площадке другой отряд штурмует полосу препятствий. Пройти по натянутым между деревьями веревкам с первой попытки удается не каждому.Военные сборы у десятиклассников в лагере "звездный" - это восемь этапов, среди них тактическая, строевая подготовки, уроки первой помощи, стрельба и многое другое.Программа насыщенная. Десятиклассникам нужно не только показать себя на практических занятиях, но и узнать теорию. Ребят знакомят с приборами, которыми пользуются войска химзащиты. Урок проводит военнослужащий НИИ микробиологии минобороны.Ровно сутки. Столько длятся военные сборы для десятиклассника. За это время он должен приобрести ряд военных навыков, а также показать свои знания по ОБЖ. По итогам, он получит оценку, которая повлияет на годовую отметку в дневнике. Здесь далеко не все школы. В один день проявить себя может только четверть девятиклассников Кирова. Таким образом, военные сборы будут проходить в течении четырех дней.Всего в этом году на военных сборах побывает 901-н десятиклассник. Они представляют более сорока пяти школ города Кирова.