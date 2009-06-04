В Бошарово проходят военные сборы для десятиклассников
- Воздух! - Воздух! На спину легли!
Угрозу с воздуха отбили. Нужно снова двигаться вперед. Сводный отряд учеников десятых классов отправился в атаку.
- Следующие ... вперед пошли.
На соседней площадке другой отряд штурмует полосу препятствий. Пройти по натянутым между деревьями веревкам с первой попытки удается не каждому.
- Сложным показалось равновесие держать, именно на паутине.
Военные сборы у десятиклассников в лагере "звездный" - это восемь этапов, среди них тактическая, строевая подготовки, уроки первой помощи, стрельба и многое другое.
- Муштра есть, но немного. Все-таки 10-й класс. Только начало.
Программа насыщенная. Десятиклассникам нужно не только показать себя на практических занятиях, но и узнать теорию. Ребят знакомят с приборами, которыми пользуются войска химзащиты. Урок проводит военнослужащий НИИ микробиологии минобороны.
- ИМД-2Н. Прибор предназначен для определения экспозиционной дозы гамма-излучения.
Ровно сутки. Столько длятся военные сборы для десятиклассника. За это время он должен приобрести ряд военных навыков, а также показать свои знания по ОБЖ. По итогам, он получит оценку, которая повлияет на годовую отметку в дневнике. Здесь далеко не все школы. В один день проявить себя может только четверть девятиклассников Кирова. Таким образом, военные сборы будут проходить в течении четырех дней.
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
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