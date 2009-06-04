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Новости / Образование

В Бошарово проходят военные сборы для десятиклассников

Сегодня, 15:24 | Просмотров: 92 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В детском лагере "Звездный" в Бошарово стартовали военные сборы юношей-десятиклассников. Ребята на целые сутки погрузились в военную жизнь с занятиями по стрельбе, тактике и физподготовке.

- Воздух! - Воздух! На спину легли!

Угрозу с воздуха отбили. Нужно снова двигаться вперед. Сводный отряд учеников десятых классов отправился в атаку.

- Следующие ... вперед пошли.

На соседней площадке другой отряд штурмует полосу препятствий. Пройти по натянутым между деревьями веревкам с первой попытки удается не каждому.

- Сложным показалось равновесие держать, именно на паутине.

Военные сборы у десятиклассников в лагере "звездный" - это восемь этапов, среди них тактическая, строевая подготовки, уроки первой помощи, стрельба и многое другое.

- Муштра есть, но немного. Все-таки 10-й класс. Только начало.

Программа насыщенная. Десятиклассникам нужно не только показать себя на практических занятиях, но и узнать теорию. Ребят знакомят с приборами, которыми пользуются войска химзащиты. Урок проводит военнослужащий НИИ микробиологии минобороны.

- ИМД-2Н. Прибор предназначен для определения экспозиционной дозы гамма-излучения.

Ровно сутки. Столько длятся военные сборы для десятиклассника. За это время он должен приобрести ряд военных навыков, а также показать свои знания по ОБЖ. По итогам, он получит оценку, которая повлияет на годовую отметку в дневнике. Здесь далеко не все школы. В один день проявить себя может только четверть девятиклассников Кирова. Таким образом, военные сборы будут проходить в течении четырех дней.

В Бошарово проходят военные сборы для десятиклассниковВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Сборы этого года отличаются тем, что мы впервые за семь лет сумели организовать и провести боевые стрельбы на территории войсковой части №44200 в Юрье».
 
 
Всего в этом году на военных сборах побывает 901-н десятиклассник. Они представляют более сорока пяти школ города Кирова.


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