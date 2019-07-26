Учебный год у дошколят.

Сегодня у дошколят начался новый учебный год. В Кирове с утра открылись двери многих муниципальных детских садов. Как встречали малышей в 235-ом садике?Детей встречают герои мультфильмов. Задача аниматоров - передать детям праздничное настроение, ведь малыши идут в детский сад! Некоторые в первый раз.В детском саду номер 235 будут в этом году пришли более 130-ти новичков. Всего же здесь около двух с половиной сотен воспитанников. Александр Кудрявцев привел внука.235-й детский сад располагается в самом центре города, недалеко от Театральной площади. Его здание было построено в 30-х годах прошлого века. В этом году здесь прошел очередной ремонт.Летом в городе ремонт прошел в 116-ти детских садах. В порядок приводились кровли, водоснабжение, стены и игровые площадки. Всего в этом году в детские сады отправятся более 30-ти тысяч юных кировчан. Из них без малого 8-мь тысяч - впервые. Добавим, в конце этого года в областном центре будут сданы 5 новых детских садов, а это еще почти тысяча триста новых мест для юных кировчан.