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Учебный год у дошколят.

Сегодня, 15:05
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Артем Макаров

Сегодня у дошколят начался новый учебный год. В Кирове с утра открылись двери многих муниципальных детских садов. Как встречали малышей в 235-ом садике?

Детей встречают герои мультфильмов. Задача аниматоров - передать детям праздничное настроение, ведь малыши идут в детский сад! Некоторые в первый раз.

ОКСАНА ПЛАТУНОВА:
- Мы очень рады, что нам дали садик, и вовремя мы пошли.
- Вы в первый раз.
- Да.
- Не боитесь малыша отдавать?
- Нет.

В детском саду номер 235 будут в этом году пришли более 130-ти новичков. Всего же здесь около двух с половиной сотен воспитанников. Александр Кудрявцев привел внука.

- Очень интересный садик. У меня сыновья сюда оба ходили.

235-й детский сад располагается в самом центре города, недалеко от Театральной площади. Его здание было построено в 30-х годах прошлого века. В этом году здесь прошел очередной ремонт.

МАРИНА ШАБАЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №235:
«Мы провели косметический ремонт в групповых ячейках. Освежили стены, полы. На участках проведена покраска и ремонт малых архитектурных форм. Так же другие помещения - пищеблок, прачечная. Там был проведен косметический ремонт».

Летом в городе ремонт прошел в 116-ти детских садах. В порядок приводились кровли, водоснабжение, стены и игровые площадки. Всего в этом году в детские сады отправятся более 30-ти тысяч юных кировчан. Из них без малого 8-мь тысяч - впервые. Добавим, в конце этого года в областном центре будут сданы 5 новых детских садов, а это еще почти тысяча триста новых мест для юных кировчан.

Учебный год у дошколят.

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