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В Кирове проходят соревнования молодых исследователей "Шаг в будущее"

В Кирове проходят соревнования молодых исследователей "Шаг в будущее"

Вчера, 12:08
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Альбина Самигуллина
В Кирове проходят соревнования молодых исследователей


В Кирове на базе Центра развития творчества детей и юношества проходят соревнования молодых исследователей "Шаг в будущее".

11-летний Саша Люков вместе с двумя товарищами соорудил очень важную для социума вещь: пульт бесконтактного управления транспортным средством.

АЛЕКСАНДР ЛЮКОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Проект был бы полезен людям с ограниченными возможностями здоровья или которым попросту неудобно управлять с помощью руля, или кнопок, или джойстика».

Суть в том, что на специальном устройстве расположены ультразвуковые датчики, которые передают расстояние от них до преграды - в этом случае - это руки, далее в программе эти данные перерабатываются и переходят в мотор, который и двигает машину.

АЛЕКСАНДР ЛЮКОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Чем ниже, тем быстрее, чем выше, тем медленнее. Он может вообще остановиться или перейти в отрицательную скорость. То есть он может назад ехать - чем выше, или если где-то посерединке, то он будет попросту стоять, чем ниже - он просто едет вперед».

Сам конкурс проходит в форме выставки - демонстрации своих изобретений, для этого создан экспертный совет, который будет оценивать работы по балльной системе. Участникам стали ребята из нескольких федеральных округов: Приволжского, Южного и Северо-Кавказского. Итогом станет участие в финале, куда съедутся юные исследователи со всей страны.

ВИТАЛИЙ ЛИХАНОВ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ТРАНСПОРТА:
«Работы здесь представлены учащимися техникумов, школ - 8-11 классов, выполнивших вместе со своими преподавателями на, так скажем, темы, которые их волнуют - это технические науки, естественные, социальные».

Георгия Пиролаева из Республики Марий-Эл волнуют вопросы экологии. Он представил исследование на тему видового многообразия почвенных беспозвоночных в условиях антропогенного загрязнения среды, так как в настоящее время эта проблема приобрела глобальный характер.

ГЕОРГИЙ ПИРОЛАЕВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Я выбрал в качестве объекта изучения насекомых, так как они являются весьма информативными индикаторами, и они достаточно быстро реагируют на любое изменение параметров среды».

Все представленные исследования имеют научно-практическую направленность в экономически перспективных областях, так что, возможно, какие-то изобретения станут реальностью.
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