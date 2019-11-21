В Кирове проходят соревнования молодых исследователей "Шаг в будущее"

В Кирове на базе Центра развития творчества детей и юношества проходят соревнования молодых исследователей "Шаг в будущее".
11-летний Саша Люков вместе с двумя товарищами соорудил очень важную для социума вещь: пульт бесконтактного управления транспортным средством.
АЛЕКСАНДР ЛЮКОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Проект был бы полезен людям с ограниченными возможностями здоровья или которым попросту неудобно управлять с помощью руля, или кнопок, или джойстика».
Суть в том, что на специальном устройстве расположены ультразвуковые датчики, которые передают расстояние от них до преграды - в этом случае - это руки, далее в программе эти данные перерабатываются и переходят в мотор, который и двигает машину.
АЛЕКСАНДР ЛЮКОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Чем ниже, тем быстрее, чем выше, тем медленнее. Он может вообще остановиться или перейти в отрицательную скорость. То есть он может назад ехать - чем выше, или если где-то посерединке, то он будет попросту стоять, чем ниже - он просто едет вперед».
Сам конкурс проходит в форме выставки - демонстрации своих изобретений, для этого создан экспертный совет, который будет оценивать работы по балльной системе. Участникам стали ребята из нескольких федеральных округов: Приволжского, Южного и Северо-Кавказского. Итогом станет участие в финале, куда съедутся юные исследователи со всей страны.
ВИТАЛИЙ ЛИХАНОВ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ТРАНСПОРТА:
«Работы здесь представлены учащимися техникумов, школ - 8-11 классов, выполнивших вместе со своими преподавателями на, так скажем, темы, которые их волнуют - это технические науки, естественные, социальные».
Георгия Пиролаева из Республики Марий-Эл волнуют вопросы экологии. Он представил исследование на тему видового многообразия почвенных беспозвоночных в условиях антропогенного загрязнения среды, так как в настоящее время эта проблема приобрела глобальный характер.
ГЕОРГИЙ ПИРОЛАЕВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Я выбрал в качестве объекта изучения насекомых, так как они являются весьма информативными индикаторами, и они достаточно быстро реагируют на любое изменение параметров среды».
Все представленные исследования имеют научно-практическую направленность в экономически перспективных областях, так что, возможно, какие-то изобретения станут реальностью.