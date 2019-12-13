Советская школа-интернат получила специальное интерактивное оборудование

Воспитанники Советской школы-интерната получили возможность заниматься на специальном интерактивном оборудовании, которое разработано для детей с особенностями развития. Новые коррекционно-развивающие материалы уже используются на уроках.
С помощью этого мультисенсорного комплекса гораздо интереснее изучать математику, даже тем, кому она трудно дается. Формы-шаблоны разного цвета помогают наглядно понять, что каждое следующее число на один больше, чем предыдущее. Легче увидеть разницу между четными и нечетными числами, складывать и вычитать.
ОЛЬГА МИНИНА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ДЕФЕКТОЛОГ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. СОВЕТСКА:
«Это и существенно повысит интерес к занятиям математикой, и позволяет использовать разную систему сенсорных эталонов, не только мы видим наглядность, не только можем считать цифры, можем трогать, ощупывать, можем увидеть наглядно величину, все представлено очень наглядно и очень доступно».
Новые дидактические материалы можно использовать и на уроках, и на дополнительных занятиях. Каждый педагог здесь совмещает обучение отдельным предметам с коррекционной работой. И сейчас благодаря современным техническим разработкам специалистам не нужно самим рисовать наглядные пособия, а у детей появилась возможность достичь значительных результатов в индивидуальном развитии.
НИНА ПАТРУШЕВА, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. СОВЕТСКА:
«Очень приятно, что у нас поставлено все интерактивное оборудование - доска, проектор, ноутбук есть, очень много получили дисков по биологии, все это будем применять, и самое главное, мы получили еще электронные микроскопы».
В Советскую школу-интернат в рамках нацпроекта "Образование" также поступит новое оборудование для предметной области технологии «Овощеводство». Шкаф для выращивания рассады со специальной подсветкой завезут в кабинет биологии до конца года. Всего на обновление материально-технической базы школы направлено 4 миллиона рублей.
НИНА ПЕРМИНОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. СОВЕТСКА:
«Конечно, все то, что сегодня делается для детей, особенно для таких, с различными нарушениями, проблемами здоровья, все только на пользу, рады педагоги, рады дети, обязательно показываем, рассказываем родителям, что у нас есть нового, освоив оборудование, поделимся с коллегами опытом».
В этом году также отремонтированы кабинеты и школьные мастерские, получено 35 пар лыж, музыкальный комплекс и новое пианино. И сейчас ребята с увлечением готовятся к новогоднем утреннику.