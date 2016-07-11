В канун Дня семьи в областном перинатальном центре поздравили многодетных сотрудников
Вчера, 17:46 | Просмотров: 132 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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День семьи, любви и верности, в первую очередь, праздник православный. Ежегодно 8 июля чтят память святых Петра и Февронию Муромских. Их встреча похожа на сказку о любви - огромной и чистой. Они являются настоящим примером для подражания у всех влюбленных, так как находились вместе и в беде и в радости, даже умерли в один день и час.
ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ИСУПОВ, СВЯЩЕННИК ХРАМА ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ:
«Именно семья - малая церковь. Именно там закладывается доброе и светлое, пример для детей любви и верности. В этот праздник хочу пожелать хранить любовь, и передавать ее детям».
Историю этого семейного праздника знают все шесть детей Снежанны Лопатиной. Они с супругом вместе уже 18 лет. Познакомились еще в юности, и теперь с каждым годом их любовь только растет.
СНЕЖАННА ЛОПАТИНА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
«Мы всегда поддерживаем семейные традиции. Любим собираться вечером за семейным столом, правда, в последнее время это все сложнее собрать всех сразу».
Снежанна работает в Перинатальном центре психологом. В канун праздника Семьи, Любви и верности всем многодетным сотрудникам центра вручили приятные подарки и узнали у них, в чем же секрет семейного счастья?
СНЕЖАННА ЛОПАТИНА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
«Когда я у детей спросила, какой у нас семейный секрет? Они сказали, что у нас ни от кого секретов нет. Самое главное - мир в семье, помнить, что семья - это еще и ежедневный труд».
Для будущих мамочек и уже родивших сотрудники Перинатального центра организовали конкурс фоторабот и стихов. Почетное первое место за историю своей беременности в фото заняла пациентка Алена Овчинникова. А победительница лучшего стихотворения не смогла посетить праздник, так как именно в эти минуты у нее начались роды.
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Слово семья подразумевает повторение себя семь раз. Сейчас не так много многодетных семей, но мы хотим, чтоб у каждого было хотя бы три ребенка».
На празднике звучали советы от опытных мамочек: пожелания легких родов. А сотрудники Перинатального центра не уставали повторять, что всех ждут вновь.
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