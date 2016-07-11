В канун Дня семьи в областном перинатальном центре поздравили многодетных сотрудников

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В канун Всероссийского Дня семьи, любви и верности в Кировском перинатальном центре поздравили многодетных сотрудников. На праздник пригласили и будущих мам.День семьи, любви и верности, в первую очередь, праздник православный. Ежегодно 8 июля чтят память святых Петра и Февронию Муромских. Их встреча похожа на сказку о любви - огромной и чистой. Они являются настоящим примером для подражания у всех влюбленных, так как находились вместе и в беде и в радости, даже умерли в один день и час.Историю этого семейного праздника знают все шесть детей Снежанны Лопатиной. Они с супругом вместе уже 18 лет. Познакомились еще в юности, и теперь с каждым годом их любовь только растет.Снежанна работает в Перинатальном центре психологом. В канун праздника Семьи, Любви и верности всем многодетным сотрудникам центра вручили приятные подарки и узнали у них, в чем же секрет семейного счастья?Для будущих мамочек и уже родивших сотрудники Перинатального центра организовали конкурс фоторабот и стихов. Почетное первое место за историю своей беременности в фото заняла пациентка Алена Овчинникова. А победительница лучшего стихотворения не смогла посетить праздник, так как именно в эти минуты у нее начались роды.На празднике звучали советы от опытных мамочек: пожелания легких родов. А сотрудники Перинатального центра не уставали повторять, что всех ждут вновь.