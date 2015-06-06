Прокуратура выявила сайт, предлагавший заключить фиктивный брак для упрощения получения гражданства РФ.
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