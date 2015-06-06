Прокуратура выявила сайт, предлагавший заключить фиктивный брак для упрощения получения гражданства РФ.

Поделиться новостью:

Котельничская межрайонная прокуратура через суд потребовала заблокировать интернет-сайт с предложением о заключении фиктивного брака для упрощения процедуры приобретения гражданства РФ.

Организаторы сайта предлагали оформить отношения в разных городах России. Здесь же размещались контакты "брачных менеджеров" и расценки на услуги.

Для устранения нарушений закона Котельничский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о признании информации, размещенной в сети интернет, запрещенной к распространению на территории РФ.

по информации прокуратуры Кировской области