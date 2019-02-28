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Новости / Семья

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

Сегодня, 09:05 | Просмотров: 2319 | Версия для печати
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Сотрудники СУ СКР по Кировской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту халатности неустановленных должностных лиц системы органов профилактики и здравоохранения, бездействие которых могло привести к гибели малолетнего ребенка.
 
20 февраля 2019 года в квартире на улице Щорса г. Кирова было обнаружено тело 3-летней девочки, которая погибла, предположительно от обезвоживания.
 
По предварительной версии, 21-летняя мать девочки оставила малышку одну дома на несколько дней без присмотра. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 22 февраля девушка была арестована. Ее отправят на психиатрическую экспертизу.
 
Также возбуждено уголовное дело о халатных действиях сотрудников системы органов профилактики и учреждений здравоохранения. 3-летняя девочка проживала в квартире в антисанитарных условиях, без необходимой пищи, воды и медикаментов.
 
По версии следствия, профилактическая работа должностными лицами системы органов профилактики в отношении указанной семьи не велась, опасная для ребенка ситуация выявлена не была, медицинский контроль за состоянием девочки прекращен в декабре 2016 года. Семья на профилактических учетах не состояла, характеризовалась положительно.
 
По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиникой в результате халатного исполнения своих прямых обязанностей, девочка более двух лет была лишена предусмотренного действующим законодательством медицинского контроля за ее здоровьем. 27 февраля женщина была задержана в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ.
 
В настоящее время следственной группой из числа сотрудников СО по Ленинскому району города Кирова, с привлечением опытных следователей-криминалистов аппарата управления, проводятся следственные действия, направленные на выяснение истинных обстоятельств произошедшего, установление всех причин и условий, способствовавших совершению указанного особо тяжкого преступления.
 
Добавим, что 27 февраля состоялись похороны погибшей девочки. У ее дома кировчане устроили стихийный мемориал.


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