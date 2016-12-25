Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни
Вчера, 21:31 | Просмотров: 676 | Версия для печати
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Уроженец Белохолуницкого района Кировской области Алексей Скачков не попал на борт ТУ-154 из-за болезни. Самолет рухнул в воскресенье, 25 декабря, в акватории Черного моря.
- Ребятки, всем привет! Я заболел, поэтому не полетел! Со мной все в порядке! Я сам в шоке, - написал Скачков на странице в "Вконтакте".
Алексей Скачков родился в Белохолуницком районе, закончил в Кирове музыкальный колледж им. Казенина.
- Предчувствие было не только у меня, у всех было какое-то нехорошее внутри ощущение перед этим рейсом. Я должен был быть на борту, но не смог по состоянию здоровья. В ансамбле уже шесть лет. Тяжело говорить. Ребята, которые летели, - мои друзья. Молодые, талантливые, перспективные. У них вся жизнь была впереди. Часто ездили по гастролям, у многих остались семьи, - рассказал Алексей Скачков порталу progorod43.ru.
Лайнер ТУ-154 разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. На борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, девять журналистов и известная правозащитница Елизавета Глинка. Понедельник 26 декабря объявлен Президентом России Владимиром Путиным днем общенационального траура.
Фото vk.com
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