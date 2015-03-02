В Котельничском районе подростка насмерть придавило бревном.

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По факту смерти 12-летнего мальчика в результате падения на него бревна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

ЧП произошло вечером 22 июня на территории одного из колхозов, расположенного в поселке Даровской Котельничского района. Трое подростков играли на куче бревен.

В какой-то момент одно из них сместилось и придавило 12-летнего мальчика. От полученных травм подросток скончался.

На место происшествия выезжали руководитель Котельничского МСО, следователь и следователь-криминалист аппарата следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия.

Устанавливаются собственники данных лесоматериалов, причины отсутствия их охраны, а также наличие нарушений правил их складирования.

Расследование продолжается.