ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

23 июня 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.6564
EURO: 66.6780
Погода в городе Кирове:
днём:  +17...+19°C
вечером:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Котельничском районе подростка насмерть придавило бревном.

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 216 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По факту смерти 12-летнего мальчика в результате падения на него бревна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
 
ЧП произошло вечером 22 июня на территории одного из колхозов, расположенного в поселке Даровской Котельничского района. Трое подростков играли на куче бревен.
 
В какой-то момент одно из них сместилось и придавило 12-летнего мальчика. От полученных травм подросток скончался.
 
На место происшествия выезжали руководитель Котельничского МСО, следователь и следователь-криминалист аппарата следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия.
 
Устанавливаются собственники данных лесоматериалов, причины отсутствия их охраны, а также наличие нарушений правил их складирования.
 
Расследование продолжается.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Жители Нововятска пожаловались на плесень в спорткомплексе "Заря".

12:41 23.06.2017


Жители Нововятска пожаловались на плесень в спорткомплексе "Заря".

21-летнего жителя Омутнинска будут судить за оскорбления религиозных чувств верующих.

10:55 23.06.2017


21-летнего жителя Омутнинска будут судить за оскорбления религиозных чувств верующих.

В Малмыже врач выдал справку для получения водительских прав хроническому алкоголику.

10:47 23.06.2017


В Малмыже врач выдал справку для получения водительских прав хроническому алкоголику.

В Котельничском районе подростка насмерть придавило бревном.

10:40 23.06.2017


В Котельничском районе подростка насмерть придавило бревном.

Игорь Васильев провел рабочую встречу с Президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.

19:43 22.06.2017


Игорь Васильев провел рабочую встречу с Президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.

В Кирове задержали грабителя пенсионерок.

12:13 22.06.2017


В Кирове задержали грабителя пенсионерок.

Житель города Уржума сутки держал свою подругу в плену и избивал поленом.

11:13 22.06.2017


Житель города Уржума сутки держал свою подругу в плену и избивал поленом.

Все новости

Вести. Кировская область

Светлана Хлебникова вошла в тройку лучших онкологов страны

12:10 23.06.2017


Светлана Хлебникова вошла в тройку лучших онкологов страны

Первый радиоуправляемый робот в Куменской школе. Архив ГТРК «Вятка» 1962 года.

10:54 23.06.2017


Первый радиоуправляемый робот в Куменской школе. Архив ГТРК «Вятка» 1962 года.

В Кирове состоялось совещание по вопросам охраны объектов культурного наследия

10:44 23.06.2017


В Кирове состоялось совещание по вопросам охраны объектов культурного наследия

Управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов, заплатит штраф

10:39 23.06.2017


Управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов, заплатит штраф

Подрядчиков отчитали за ремонт дорог

10:33 23.06.2017


Подрядчиков отчитали за ремонт дорог

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В п. Ленинское двое приятелей избили до смерти своего знакомого.

02.03.2015


В п. Ленинское двое приятелей избили до смерти своего знакомого.

В Юрьянском районе один охотник подстрелил другого

14.09.2015


В Юрьянском районе один охотник подстрелил другого

По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело

11.11.2016


По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело

В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

19.06.2017


В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

В Омутнинском районе раскрыли убийство 2011 года

30.06.2016


В Омутнинском районе раскрыли убийство 2011 года

В Котельничском районе задержали подозреваемого в педофилии.

07.11.2014


В Котельничском районе задержали подозреваемого в педофилии.

Популярные новости

В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

21.06.2017


В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

В Слободском районе из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

10.06.2017


В Слободском районе из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

На улице Московской произошло тройное ДТП.

15.06.2017


На улице Московской произошло тройное ДТП.

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

19.06.2017


В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

21.06.2017


Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх