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Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.

Вчера, 18:17 | Просмотров: 199 | Версия для печати
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По предварительным данным, 13 октября в селе Лазарево около полудня на резервуаре для горюче-смазочных материалов объемом 50 тысяч тонн рабочие проводили работы по покраске внутренних стен.
 
Во время работ произошло обрушение строительных лесов. СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело.
 
Всего пострадали 22 человека. Восемь госпитализированы в районную больницу, один — в Киров.
 
По информации регионального Минздрава, состояние находящихся в медучреждениях пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
 
 
 
 
 
Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек. Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек. Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек. Количество пострадавших при ЧП на объекте "Транснефти" в Уржумском районе выросло до 22 человек.
 
 
 
 
 
 
 
Всего за медпомощью обратились 22 человека, из них 14 получили легкие травмы. Они будут лечиться амбулаторно. Семь человек госпитализированы в Уржумскую ЦРБ, еще один будет доставлен санавиацией в центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Киров.
 
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
 
"Транснефть" создала комиссию по расследованию обстоятельств ЧП в Уржумском районе. По информации официального представителя "Транснефти" Игоря Демина, в результате обрушения монтируемых лесов четыре человека получили травмы тяжелой степени, смертельных случаев нет.
 
Всего на объекте работали 32 человека. Работы вела подрядная организация "Спецстрой-сервис". Обрушение произошло после окончания работ по покраске резервуара при разборке лесов.
 
фото СУ СКР по Кировской области с места происшествия


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