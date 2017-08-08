В Кирове расследуют обстоятельства гибели 30-летнего рабочего промпредприятия.

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ЧП произошло 31 января 2018 года.

На территории предприятия города Кирова, на котором производились сухие строительные смеси, было обнаружено тело 30-летнего подсобного рабочего. Выяснилось, что молодой человек работал на комплексе про производству сухих строительных смесей, оступился и упал с высоты четырех метров в бункер-накопитель для древесного опила.

От удара рабочий потерял сознание и погиб от отравления углекислым газом. Позже его безжизненное тело обнаружили другие рабочие предприятия.

В ходе расследования было установлено, что мужчина был принят на работу без надлежащего оформления трудовых отношений.

По версии следствия, должностные лица организации не обеспечили надлежащие условия по охране труда рабочего и не вели должный контроль за ним. Также оказалось, что оборудование, на котором работал потерпевший, не прошло сертификацию на соответствие требованиям безопасности.

Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области