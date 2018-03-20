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Новости / Происшествия

Стали известны причины обрушения стены в детском саду в Арбаже

Сегодня, 10:12 | Просмотров: 163 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В посёлке Арбаж обвалилась значительная часть стены детского сада «Солнышко». Только по счастливой случайности никто не пострадал. Иван Швецов на месте ЧП встретился с экспертами, которые установили причины обрушения.

19 марта около 12 часов произошло обрушение части кирпичной кладки под крышей детского сада. Было разрушено 7 квадратных метров стены. Дети в этот день на прогулку не выходили, была очень ветреная погода. К счастью, ни малыши, ни взрослые не пострадали.

Кирпичи упали и на козырёк служебного входа, ведущего в хозблок. О ЧП был проинформирован глава района, и Единая Дежурно-Диспетчерская Служба. Сегодня на месте аварии работали представители экспертной комиссии из Кирова. Они должны установить причины обрушения и возможность восстановления здания.

Стали известны причины обрушения стены в детском саду в АрбажеМИХАИЛ ВЕТЛУЖСКИХ, ЭКСПЕРТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА "ВИТРУВИЙ" ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УСИЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:
«Стропильная кровля неверно была сделана, узлы не соединяли стропильные ноги с той и другой стороны, затяжки стояли не там, где надо было. Произошёл распор, видимо, в этой части нагрузки снега было больше. Нынче снега много было, и кровля не выдержала».

Мы обратились к местным жителям, чтобы узнать, что в посёлке говорят о возможных причинах аварии.

- Говорят из-за снега, что снег, наверное, был, от напора.
- А снег когда чистили?
- Вчера.
- Когда последний раз снег чистили?
- Вчера. Позавчера.

Получается, авария произошла 19 марта, а снег с крыши убрали только вчера или позавчера, уже после обрушения стены.

И всё же основная причина ЧС по мнению экспертов, - изначальный брак, допущенный строителями. Тяжелый мартовский снег просто стал катализатором процесса.

Важно отметить, что двускатная крыша садика покрыта хрупким шифером, и заниматься очисткой снега с неё, в принципе опасно - кровлю можно сломать.

Стали известны причины обрушения стены в детском саду в АрбажеЛАРИСА АКСАКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ "СОЛНЫШКО":
«Ничего не предвещало такого обрушения. Здание 1975 года постройки. Дети размещены во втором корпусе, но не всех, 80 человек. Остальные остались дома с родителями».
 
По мнению экспертов, зданию детского сада "Солнышко" требуется полная разборка стропил на чердаке, перекладка разрушенной части стены и карниза. Затем, по отдельному проекту потребуется переустройство всей крыши детского сада, поскольку там тоже был обнаружен брак, допущенный строителями. Сейчас находиться поблизости от здания опасно - обвалы кирпичной кладки в других местах могут произойти в любой момент.

Стали известны причины обрушения стены в детском саду в АрбажеАЛЕКСАНДР ТАРАСОВ, ГЛАВА АРБАЖСКОГО РАЙОНА:
«Если нас поддержит Правительство, и выделит средства из резервного фонда, то мы объявим торги и до 1 сентября должны исправить состояние в садике».
 
В ближайшие 2 недели будет составлена проектно-сметная документация на ремонт и здания детского сада. Тогда и будет известна примерная сумма, требуемая для восстановления здания.


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