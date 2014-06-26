В УМВД России по Кировской области рассказали о контрафактных товарах
Только в этом году в регионе из оборото изъято полторы тысячи контрафактной продукции на сумму свыше семьсот тысяч рублей. Основные нарушения зафиксированы на территории областного центра.
АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Были выявлены факты реализации спорт.костюмов, джинсы и другие предметы верхней одежды. Имеющие признаки не соответствия оригинальной продукции. В магазине было изъято 70 единиц товара на сумму более 200 тысяч рублей».
В преддверии Чемпионата мира по футболу набирает оборот контрафактной продукции с символикой Фифа-2018. Также подделывают и детские товары, и продукты питания, и технику.
- Часто в интернете продают сотовые телефоны. Внешне их сложно отличить от оригинала. Но операционная система не та, что должна быть на оригинале.
Основные признаки подделки - это низкая цена, плохое качество, отсутствие упаковки и сопроводительных документов. Добавим, что реализация контрафактной продукции влечет за собой административную ответственность. В случае повторной продажи наступает уголовное наказание.
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