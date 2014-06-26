ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня пятница

11 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.5229
EURO: 74.1772
Погода в городе Кирове:
ночью:  +3...+5°C
утром:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В УМВД России по Кировской области рассказали о контрафактных товарах

Вчера, 20:01 | Просмотров: 172 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Продукты питания, спортивные товары, одежда и даже детские игрушки. В УМВД России по Кировской области рассказали о том, какие контрафактные товары чаще всего изымаются в торговых точках города.

Только в этом году в регионе из оборото изъято полторы тысячи контрафактной продукции на сумму свыше семьсот тысяч рублей. Основные нарушения зафиксированы на территории областного центра.

В УМВД России по Кировской области рассказали о контрафактных товарахАЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Были выявлены факты реализации спорт.костюмов, джинсы и другие предметы верхней одежды. Имеющие признаки не соответствия оригинальной продукции. В магазине было изъято 70 единиц товара на сумму более 200 тысяч рублей».

В преддверии Чемпионата мира по футболу набирает оборот контрафактной продукции с символикой Фифа-2018. Также подделывают и детские товары, и продукты питания, и технику.

- Часто в интернете продают сотовые телефоны. Внешне их сложно отличить от оригинала. Но операционная система не та, что должна быть на оригинале.

Основные признаки подделки - это низкая цена, плохое качество, отсутствие упаковки и сопроводительных документов. Добавим, что реализация контрафактной продукции влечет за собой административную ответственность. В случае повторной продажи наступает уголовное наказание.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

14:43 10.05.2018


В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

Уровень воды в реке Вятке продолжает подниматься.

14:32 10.05.2018


Уровень воды в реке Вятке продолжает подниматься.

Строительство многоэтажного ТЦ на территории Коневского рынка не планируется.

14:15 10.05.2018


Строительство многоэтажного ТЦ на территории Коневского рынка не планируется.

На Старомакарьевском кладбище Вечный огонь зажгли к торжественному митингу.

14:07 10.05.2018


На Старомакарьевском кладбище Вечный огонь зажгли к торжественному митингу.

В Кировской области начались весенние полевые работы.

14:00 10.05.2018


В Кировской области начались весенние полевые работы.

Бывший игрок кировского «Динамо» стал обладателем Кубка России.

13:56 10.05.2018


Бывший игрок кировского «Динамо» стал обладателем Кубка России.

На железнодорожном переезде у деревни Оверинцы пройдут ремонтные работы.

13:45 10.05.2018


На железнодорожном переезде у деревни Оверинцы пройдут ремонтные работы.

Все новости

Вести. Кировская область

Турнир по кикбоксингу

20:47 10.05.2018


Турнир по кикбоксингу

Судьбу застройки у Трифонова монастыря решат через суд

20:45 10.05.2018


Судьбу застройки у Трифонова монастыря решат через суд

Общественная акция "Вятка-звучи" продолжается

20:05 10.05.2018


Общественная акция "Вятка-звучи" продолжается

В УМВД России по Кировской области рассказали о контрафактных товарах

20:01 10.05.2018


В УМВД России по Кировской области рассказали о контрафактных товарах

Вода в реке Вятке продолжается прибывать

20:00 10.05.2018


Вода в реке Вятке продолжается прибывать

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Рейды по выявлению фактов торговли контрафактной и некачественной продукцией

26.06.2014


Рейды по выявлению фактов торговли контрафактной и некачественной продукцией

Операция «Контрафакт»

07.09.2011


Операция «Контрафакт»

В Кирове изъята крупная партия контрафактной одежды

13.04.2017


В Кирове изъята крупная партия контрафактной одежды

В кировских магазинах продолжают торговать контрафактом

20.10.2015


В кировских магазинах продолжают торговать контрафактом

В Кирове завершена оперативно-профилактическая операция «Контрафакт»

06.02.2017


В Кирове завершена оперативно-профилактическая операция «Контрафакт»

В течение недели на территории области проходила операция "Контрафакт"

16.04.2015


В течение недели на территории области проходила операция "Контрафакт"

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх