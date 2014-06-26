В УМВД России по Кировской области рассказали о контрафактных товарах

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Продукты питания, спортивные товары, одежда и даже детские игрушки. В УМВД России по Кировской области рассказали о том, какие контрафактные товары чаще всего изымаются в торговых точках города.Только в этом году в регионе из оборото изъято полторы тысячи контрафактной продукции на сумму свыше семьсот тысяч рублей. Основные нарушения зафиксированы на территории областного центра.В преддверии Чемпионата мира по футболу набирает оборот контрафактной продукции с символикой Фифа-2018. Также подделывают и детские товары, и продукты питания, и технику.Основные признаки подделки - это низкая цена, плохое качество, отсутствие упаковки и сопроводительных документов. Добавим, что реализация контрафактной продукции влечет за собой административную ответственность. В случае повторной продажи наступает уголовное наказание.