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Новости / Происшествия

Задержан глава Афанасьевского района.

Вчера, 17:36 | Просмотров: 173 | Версия для печати
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Василия Черанева подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.
 
По версии следствия, в течение нескольких лет глава района принимал участие в деятельности двух компаний: ООО «Надежда» и АО «Афанасьевский мелиоратор», принадлежащих его родственникам. Лично и через доверенных лиц он предоставлял указанным компаниям льготы и преимущества в заключении муниципальных контрактов.
 
Также подозреваемый, используя свои служебные полномочия, принял решение о передаче земельного участка, расположенного на территории Ичетовкинского сельского поселения Афанасьевского района, в аренду АО «Афанасьевский мелиоратор».
 
При этом участок был передан в пользование на бесконкурсной основе, а в официальные документы были внесены недостоверные сведения о категории земель. Все это позволило разместить на участке сельскохозяйственного назначения свалку отходов лесопиления.
 
В результате был загрязнен плодородный слой почвы, ущерб составил 105 миллионов рублей.
 
Следователями СКР в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по месту работы и месту жительства подозреваемого были проведены обыски, изъята необходимая документация. 14 сентября подозреваемый был задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
 
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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