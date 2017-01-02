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Ждать ГИБДД или оформить европротокол?

Вчера, 20:46 | Просмотров: 91 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Составление европротокола при ДТП до сих пор не пользуется большой популярностью у автовладельцев. Для оформления аварии они чаще обращаются к помощи сотрудников ГИБДД. Причина тому - отсутствие у водителей знаний по проведению процедуры. Как правильно оформить европротокол при ДТП?

Европротокол это вариант оформления ДТП, при котором не приходится прибегать к помощи инспекторов ГИБДД. Этот вариант заполнения документов при дорожно-транспортном происшествии позволяет быстро освободить дорогу для проезда других машин. Сами автовладельцы, попавшие в аварию, получают преимущество в виде экономии времени. Если протокол оформлен правильно, потерпевшая сторона претендует на страховые выплаты. К европротоколу можно прибегнуть в том случае, если в ДТП нет пострадавших людей.

Ждать ГИБДД или оформить европротокол?АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ущерб поврежденного транспортного средства не должен превышать 100 тысяч рублей. Оба участника ДТП должны находиться на месте. Если один из участников имеет признаки алкогольного опьянения также запрещается оформлять ДТП по европроколу».
 
Сотрудники ГИБДД советуют обязательно проверить наличие действующих водительских удостоверений и полисов ОСАГО. Перед тем как оформить ДТП по европротоколу водители должны зафиксировать на фото или видео свои машины, повреждения, а затем убрать автомобили с проезжей части, чтобы они не мешали другим участникам движения. Оформление ДТП по европротоколу может составляться на специальном бланке или на обычном листе.

АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Указать число, время, место положения и саму схему без каких-либо замеров. Указать ФИО участников ДТП, водительские удостоверения, страховой полис и повреждения, внизу подпись, где прописано, что водитель согласен с данной схемой».

Но чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на дороге ГИБДД рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.


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