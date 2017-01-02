Ждать ГИБДД или оформить европротокол?

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Составление европротокола при ДТП до сих пор не пользуется большой популярностью у автовладельцев. Для оформления аварии они чаще обращаются к помощи сотрудников ГИБДД. Причина тому - отсутствие у водителей знаний по проведению процедуры. Как правильно оформить европротокол при ДТП?Европротокол это вариант оформления ДТП, при котором не приходится прибегать к помощи инспекторов ГИБДД. Этот вариант заполнения документов при дорожно-транспортном происшествии позволяет быстро освободить дорогу для проезда других машин. Сами автовладельцы, попавшие в аварию, получают преимущество в виде экономии времени. Если протокол оформлен правильно, потерпевшая сторона претендует на страховые выплаты. К европротоколу можно прибегнуть в том случае, если в ДТП нет пострадавших людей.Сотрудники ГИБДД советуют обязательно проверить наличие действующих водительских удостоверений и полисов ОСАГО. Перед тем как оформить ДТП по европротоколу водители должны зафиксировать на фото или видео свои машины, повреждения, а затем убрать автомобили с проезжей части, чтобы они не мешали другим участникам движения. Оформление ДТП по европротоколу может составляться на специальном бланке или на обычном листе.Но чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на дороге ГИБДД рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.