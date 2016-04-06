44-летняя жительница Тужи победила в "викторине" и лишилась 10 тысяч рублей.
По словам потерпевшей, предложение пройти опрос она нашла в соцсети.
Женщина со своего сотового телефона зашла в интернет просмотреть новости.
Там она наткнулась на объявление о проведении акции от популярного банка. Нужно было пройти викторину - ответить на три вопроса. За участие предлагался приз – тысяча рублей.
Перейдя по ссылке, любознательная жительница районного центра ответила на все вопросы. Далее нужно было ввести данные своей банковской карты и получить приз.
Но вместе обещанной суммы с карты были списаны 10760 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит мероприятия, направленные на установление личности преступника.
по информации УМВД по Кировской области
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